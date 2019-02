Wenn das mal keine Hammernachricht aus dem siebten Himmel ist, kurz nach dem Valentinstag und just vor dem Wochenende: Katy Perry und Orlando Bloom sind verlobt! Nicht irgendeinem Insider zufolge, sondern offiziell.

Einst sang Katy Perry "I kissed a girl and I liked it". Doch die Küsse von Orlando Bloom scheinen ihr noch mehr zu gefallen. Der Schauspieler wiederum erlebte als Will Turner zwar auf der Leinwand mehr als nur einen "Fluch der Karibik", doch die Beziehung mit der Sängerin erweist sich nun offenbar als Segen für ihn.

Perry, Bloom - und der Klunker. (Foto: Instagram / katyperry)

So hat der 42-Jährige den Valentinstag nicht nur genutzt, um seiner Freundin mit ein paar Blumen eine Freude zu machen. Nein, er hat ihr die Frage aller Fragen gestellt. Oder war sie es, die um seine Hand angehalten hat? Das ist noch nicht ganz geklärt.

Die Mutter hat geplaudert

Definitiv klar ist jedoch, dass Perry und Bloom sich verlobt haben. Zuerst machte dies die Mutter der Sängerin, Mary Hudson, auf ihrer Facebook-Seite publik. Dort postete sie ein Bild des Paares, das sich unter einem großen Herz aus Rosen in den Armen hält. Dazu schrieb Hudson: "Guckt mal, wer sich am Valentinstag verlobt hat!"

Wenig später wandte sich auch Perry selbst an ihre Fans - mit einem Wortspiel. "Full Bloom" schrieb sie auf Instagram in Anspielung auf den Nachnamen ihres Lebensgefährten, der sich als "Blüte" übersetzen lässt. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, auf dem sie und Orlando vor einer Traube roter Herz-Luftballons zu sehen sind. Viel wichtiger ist jedoch ein anderes Detail: der fette Verlobungsring an ihrer Hand.

Perry und Bloom waren Anfang 2016 zusammengekommen. Ein Jahr später trennten sie sich, doch kam es im Frühjahr 2018 zum Liebes-Comeback. Beide waren schon einmal verheiratet. Perry gab 2010 in einer pompösen Zeremonie in Indien dem Komiker Russell Brand das Ja-Wort. Doch die Ehe zerbrach zwei Jahre später. Bloom wiederum heiratete ebenfalls 2010 Miranda Kerr, mit der er Vater eines Sohnes wurde. 2013 scheiterte jedoch auch seine Ehe mit dem Model.