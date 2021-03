Seit knapp sechs Jahren sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis glückliche Eltern einer Tochter. Doch beinahe genauso lang werden sie schon mit Fragen gelöchert, wann denn die kleine Sophia ein Geschwisterchen bekommt. Nun geht Katzenberger dagegen in die Offensive.

Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis haben nach der gemeinsamen Tochter Sophia die "Kinderplanung abgeschlossen". Das sagt die 34-Jährige in einem Interview mit RTL.

Seit fünf Jahren sind Katzenberger und Lucas Cordalis glückliche Eltern der kleinen Sophia. (Foto: picture alliance / SvenSimon)

"Für uns ist es überhaupt kein Thema mehr", so Katzenberger. Sie und Cordalis hätten rund drei Jahre lang erfolglos versucht, weiteren Nachwuchs zu zeugen - "Sex nach Terminkalender" inklusive. Doch es habe mit dem zweiten Kind halt einfach nicht klappen wollen.

"Dani hat irgendwann gesagt: 'So, Junge, jetzt ist mal Schluss. Das Thema ist jetzt beendet, begraben, für alle Zeit abgeschlossen'", sagt Katzenbergers Mann auf die Frage, wer denn den Entschluss getroffen habe, die Versuche einzustellen.

"Da fehlt ein Enkel"

Die Entscheidung scheint dem 53-Jährigen dabei etwas schwerer gefallen zu sein als seiner Frau - auch mit Blick auf seinen Mitte 2019 verstorbenen Vater Costa Cordalis. "Ich hätte es mir für meinen Vater wirklich gewünscht, dass er einen kleinen Constantin auch in seinen Armen halten kann. Weil ich weiß, er hat sich das wahnsinnig gewünscht. Meine Schwestern haben alle Mädchen. Wir bekommen eine Tochter. Da fehlt ein Enkel. Das war klar", so Lucas Cordalis.

Dass das eigentlich private Thema des zweiten Kindes in der Öffentlichkeit breitgetreten wurde, bereut Katzenberger im Nachhinein. "Das war der größte Fehler, dass ich überhaupt jemals gesagt habe, dass ich ein zweites Kind will", gesteht sie im RTL-Interview.

"Extremer Baby-Blues"

Bereits in einem früheren Interview hatte Katzenberger angedeutet, dass die Frage nach einem zweiten Kind nicht gerade ihr Lieblingsthema sei. Es nerve sie zwar nicht unbedingt, dass eine mögliche Schwangerschaft immer wieder für Schlagzeilen sorge, sagte sie damals. "Aber es ist manchmal anstrengend, wenn ich die Frage hundertmal am Tag lese. Wenn ich irgendwann mal schwanger sein sollte, erfahrt ihr es früh genug", sagte sie da.

Im RTL-Gespräch spricht Katzenberger nun auch offen und ehrlich über die Zeit ihrer Schwangerschaft mit der mittlerweile fünfjährigen Sophia. "Ich hatte lange so einen extremen Baby-Blues, den ich halt für die Kameras dann überspielen musste. Das war wahnsinnig kräftezehrend", räumt sie ein. "Ich liebe meine Tochter wirklich über alles", betont Katzenberger. Dennoch habe sie im Nachhinein nicht ständig an ihre Schwangerschaft erinnert werden wollen. Umstandskleider von damals etwa habe sie weggeschmissen. Denn in der Öffentlichkeit schwanger zu sein, "das war brutal", erklärt sie.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind seit Anfang 2014 liiert. Die kleine Sophia kam am 20. August 2015 in Worms zur Welt. Am 4. Juni 2016 wurde auf dem Petersberg in Königswinter Hochzeit gefeiert. Seit 2016 lebt die Familie auf Mallorca.