Keanu Reeves entdeckt auf dem Weg zum Set ein Schild mit einer an ihn gerichteten Botschaft. Er zögert nicht lange und bedankt sich dafür auf seine Weise. Für eine Familie aus Lousiana geht damit ein Traum in Erfüllung.

Keanu Reeves ist bei seinen Fans ohnehin schon extrem beliebt. Mit seiner neuesten Aktion hat der Schauspieler aber noch einmal zahlreiche Herzen dazu gewonnen. Eine Familie aus dem US-Bundesstaat Lousiana hat er außerdem extrem glücklich gemacht.

Reeves war gerade auf dem Weg zum Set der Neuauflage seines 1989er-Jahre-Hits "Bill & Ted", als er auf einer Wiese am Straßenrand ein Schild entdeckte. Darauf geschrieben stand: "Du bist atemberaubend." Sofort wusste der 54-Jährige, dass diese warmen Worte an ihn gerichtet waren, denn sie haben eine Vorgeschichte. Auf der E3-Videospiel-Konferenz im März in Los Angeles hatte ein Mann aus dem Publikum genau diese Worte lauthals an den "John Wick"-Darsteller gerichtet und war damit viral gegangen.

"Gestern ist ein Traum wahr geworden"

Als er nun das Schild sah, zögerte Reeves nicht lange, ließ den Fahrer anhalten und stieg aus dem Wagen aus, um seinerseits eine Nachricht auf das Schild zu schreiben. Die Urheberin der ursprünglichen Botschaft teilte das Erlebnis bei Twitter und schrieb dazu: "Wow. Gestern ist ein Traum wahr geworden. Keanu Reeves drehte bei uns in der Straße, und mein Sohn meinte, wir sollten ihm ein Schild mit den Worten 'Du bist atemberaubend' malen. Also haben wir das getan. Ein paar Autos hielten an, und dann noch eins, und da war er. Er stoppte vor unserem Haus." Auf das Schild kritzelte der Hollywood-Star: "Stacey, du bist atemberaubend." Natürlich gab es auch noch ein Foto mit der gesamten Familie, ehe es weiter zum Set ging.

Derzeit dreht der glattrasierte Reeves an der Seite von Alex Winter "Bill & Ted Face The Music". Darin spielt er 30 Jahre nach "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit" und 28 Jahre nach "Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft" erneut die Rolle von Ted Logan. Den verhinderten Rockstars Bill und Ted wurde einst vorhergesagt, sie würden mit abenteuerlichen Zeitreisen einmal das ganze Universum retten. Doch mittlerweile sind aus den beiden Väter mittleren Alters geworden, die immer noch versuchen, einen Hit zu landen. Bei uns wird die Komödie voraussichtlich 2020 in den Kinos starten.