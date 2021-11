Bei Schauspielerin Keira Knightley erwischt es nun die gesamte vierköpfige Familie. Nicht nur sie, sondern auch ihr Mann und ihre beiden Kinder werden positiv auf das Coronavirus getestet. Die Erkrankung wirkt sich jedoch bei allen unterschiedlich aus.

Keira Knightley und ihre Familie haben sich mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Interview mit der "Times" erklärt die britische Schauspielerin, sie fühle sich "miserabel", da sie mit der Erkrankung in ihrem Haus im Norden Londons gefangen sei. Ihrem Ehemann, Klaxons-Musiker James Righton, und den beiden gemeinsamen Töchtern Edie (6) und Delilah (2) gehe es hingegen besser als ihr.

Über ihren Ehemann, bei dem sich kaum Symptome zeigten, sagt sie außerdem: "Er ist sehr stolz darauf - er ist überzeugt, dass es daran liegt, dass er einer dieser Kaltwasserschwimmer ist und ich nicht." Sie sei zudem dankbar, dass sich ihre beiden kleinen Töchter schneller erholt hätten als sie selbst.

Neuer Film mit Lily-Rose Depp

Die "Stolz und Vorurteil"-Darstellerin hatte sich im vergangenen Jahr aus der Serie "The Essex Serpent" zurückgezogen, weil sie befürchtete, in anderen Ländern unter Quarantäne gestellt zu werden. Nachdem ihre jüngste Tochter ein Jahr alt geworden war, entschied sich Knightley, zu Hause zu bleiben und sich um sie zu kümmern.

Die Horrorkomödie "Silent Night - Und morgen sind wir tot", in der sie an der Seite von Matthew Goode und Lily-Rose Depp, der Tochter von Schauspielkollege Johnny Depp, zu sehen sein wird, startet am 10. Dezember in den deutschen Kinos.

Damit schließt sich für Knightley auch ein Kreis. Schließlich gelang ihr im Zusammenspiel mit Johnny Depp einst der ganz große Durchbruch auf der Leinwand. Ab 2003 wirkte sie in der Rolle der Elizabeth Swann in vier Filmen der "Fluch der Karibik"-Reihe mit, in der Depp den ikonischen Piraten Captain Jack Sparrow mimte.