Der Fall R. Kelly wird immer kurioser. Letzte Woche verhaftet die Polizei den Sänger erneut. Danach entspinnt sich ein Versteckspiel um zwei seiner mutmaßlichen Opfern, die seit der Festnahme verschwunden waren und jetzt in einem Video wieder auftauchen.

Eigentlich leben Azriel Clary und Joycelyn Savage gemeinsam mit R. Kelly in seinem Apartment im Chicagoer Trump Tower. Als der 52-Jährige vergangene Woche verhaftet wird, tauchen sie aber offenbar unter. Nun gibt es ein Video der beiden, in dem sie ihren "Freund" verteidigen.

Angeblich mussten Clary und Savage Kellys Apartment verlassen, nachdem es von der Polizei durchsucht und versiegelt worden war. Danach wurden die zwei nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Ihre Eltern sollen sich laut US-Promiportal tmz.com große Sorgen gemacht haben. Sie befürchteten, Clary und Savage könnten sich etwas angetan haben.

Laut einem Sprecher der 21 und 24 Jahre alten Frauen sind sie nun aber zurück in Kellys Wohnung und nahmen vor Ort auch direkt ein Video auf. Darin erklären sie, dass sich für sie nichts geändert habe. Beide sehen sich als Freundinnen von R. Kelly, während ihre Eltern dem Sänger vorwerfen, sie als Sexsklavinnen zu halten.

Botschaft an die Eltern

Das Video von Clary und Savage liegt tmz.com vor. Darin erzählen Clary und Savage, dass es ihnen gut gehe. Clary sagt, sie seien im Trump Tower, dem Ort, an dem sie sich schon seit Jahren aufhalten würden. Um das zu beweisen, zeigen sie noch einen Schwenk aus dem Fenster über die Skyline von Chicago. Sie könnten sich frei bewegen und würden nicht etwa gegen ihren Willen dort festgehalten, sagt Clary weiter. Dieser Teil scheint eine Botschaft an ihre Eltern zu sein. Beide Mädchen danken außerdem den Fans von R. Kelly für ihre Unterstützung.

Der Clip taucht kurz nach der erneuten Verhaftung Kellys auf. Dieses Mal werden ihm unter anderem Erpressung und Behinderung der Justiz vorgeworfen. Seit Jahren erheben immer wieder junge Frauen schwere Vorwürfe gegen den R'n'B-Musiker. Inzwischen umfasst die Anklage 13 Straftaten, darunter Kinderpornografie und sexueller Missbrauch Minderjähriger.

Azriel Clary und Joycelyn Savage gaben im März ein TV-Interview, in dem sie über ihre Beziehung zu R. Kelly sprachen und diese lautstark verteidigten. Clary gab zu, seit vier Jahren mit Kelly liiert zu sein. Damals war sie erst 17 Jahre alt, also minderjährig. Sex habe sie zu jener Zeit aber noch nicht mit ihm gehabt. Allerdings hätten ihre Eltern ihr geraten, sich ein Jahr älter zu machen und Sex-Aufnahmen mit Kelly zuzustimmen, um ihn eines Tages damit erpressen zu können. Die Eltern wiederum behaupteten in einem einen Tag zuvor geführten Interview, Kelly haben die Mädchen einer Gehirnwäsche unterzogen und sie gefügig gemacht.