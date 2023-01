Zwölf Missbrauchsklagen laufen derzeit in Großbritannien gegen Kevin Spacey. Doch von denen scheint sich der geschasste Hollywood-Star im Italienurlaub nicht die Stimmung verderben zu lassen. Bevor er am Abend einen wichtigen Preis entgegennimmt, besucht er gut gelaunt ein Fußballspiel in Turin.

Nur wenige Tage nachdem er per Videocall bei einer Gerichtsanhörung in London mehrere Missbrauchsvorwürfe zurückgewiesen hat, zeigte sich Kevin Spacey gut gelaunt in der Öffentlichkeit. In Turin besuchte der Schauspieler am Sonntag ein Fußballspiel. Bei der 0:1-Heimniederlage des FC Turin gegen Spezia Calcio präsentierte sich Spacey scheinbar sorglos auf der Tribüne. Er lachte mit seinen Begleitern, posierte für Fotos und winkte ins Publikum. Hinter den Kulissen bekam er ein Trikot mit seinem Namen auf dem Rücken überreicht.

Spacey weilt in der norditalienischen Stadt, da er vom dortigen Filmmuseum am Montag einen Preis für sein Lebenswerk überreicht bekommt. Außerdem wird er dort eine Meisterklasse unterrichten.

Erst am Freitag musste sich Kevin Spacey erneut in Großbritannien vor Gericht verantworten. Ein Mann wirft dem US-Amerikaner drei Fälle von sexueller Belästigung, drei sexuelle Übergriffe und eine Nötigung zu sexuellen Aktivitäten vor. Spacey, der über einen Videocall zur Verhandlung zugeschaltet wurde, plädierte in allen sieben Anklagepunkten auf nicht schuldig.

Zwölf Anklagen in Großbritannien

In Großbritannien sieht sich Spacey nun mit insgesamt zwölf Anklagen wegen sexueller Übergriffe konfrontiert. Auch in den anderen Fällen weist er die Vorwürfe zurück. Die dem Angeklagten vorgeworfenen Taten sollen sich zwischen 2005 und 2013 zugetragen haben. Kevin Spacey war von 2003 bis 2015 Leiter des Old Vic Theatre in London.

In seinem Heimatland USA wurde Kevin Spacey im Oktober 2022 freigesprochen. Das Gericht in New York sah die Vorwürfe des Schauspielers Anthony Rapp als nicht bewiesen an. Rapp hatte Spacey vorgeworfen, ihn 1986 belästigt zu haben, als Rapp 14 Jahre alt war.

Seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Spacey im Jahr 2017 war dieser lediglich in den zwei Langfilmen "Billionaire Boys Club" (2018) und "L'uomo che disegnò Dio" (2022) aufgetreten. Laut dem US-Branchenmagazin "Variety" konnte er nach dem juristischen Sieg seine erste Rolle in dem Independent-Thriller "Control" von Gene Fallaize verbuchen. Der britische Regisseur bezeichnete Spacey als "einen der größten Schauspieler unserer Generation". Spaceys Privatleben könne Fallaize "nicht kommentieren", da er davon "keine Kenntnis" besäße.