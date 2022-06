Im Laufe ihrer On-off-Beziehung wird Khloé Kardashian von Tristan Thompson systematisch betrogen. Ein Vaterschaftstest belegt im Dezember einen erneuten Seitensprung. In der Reality-TV-Show "Kardashians" erfährt die 37-Jährige nun erstmals von der Affäre.

Wie oft Khloé Kardashian und Tristan Thompson in den vergangenen Jahren ihre Trennung bekannt gegeben haben, nur um kurz darauf wieder zusammenzukommen, lässt sich mittlerweile kaum noch zählen. Klar ist aber: Der Basketballprofi hat die Reality-TV-Darstellerin Dutzende Male öffentlich betrogen und bloßgestellt. Die Reaktion der 37-Jährigen auf seine letzte bekannte Eskapade, die das endgültige Ende der On-off-Beziehung bedeutete, können Zuschauer derzeit in der Show "Kardashians" auf Disney+ sehen. Thompson schwängerte damals eine andere Frau.

Im Staffelfinal der Show, das bereits im Dezember aufgezeichnet wurde, erfährt Khloé Kardashian als eines der letzten Familienmitglieder während eines Telefonats mit Schwester Kim Kardashian von dem Seitensprung. Die 41-Jährige, die von einem Kamerateam begleitet wird, hatte ihr zuvor einen "Daily Mail"-Artikel geschickt, in dem es um die Vaterschaftsklage geht, die Thompsons Ex-Affäre gegen den Basketballprofi eingereicht hatte. "Was? Was zum Teufel ist das? Nein, was zum Teufel. Das kann nicht passieren!", ist Khloé aus den Handy-Lautsprechern zu hören, bevor sie zu schluchzen beginnt. "Lass mich ihn verdammt noch mal anrufen, ich kann das verdammt noch mal nicht glauben!"

Dass sie zeitgleich mit dem Rest der Welt von Thompsons Affäre erfahren habe, frustriere sie mehr als alles andere, bestätigt Khloé später auf dem Beichtstuhl der Reality-TV-Show. Die beiden waren gerade in ein gemeinsames Haus gezogen und planten eine Erweiterung der Familie. Auch von einer Hochzeit war die Rede. "Das ist ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht, es ist demütigend, es ist mir peinlich", so die Unternehmerin. Sie gehe in ihrem Kopf nun "jedes Ereignis, jede große Geste, jede Reise, jedes Date" durch. "Alles ist ein Akt des Verrats. Alles ist eine Lüge. Alles ist Manipulation, es ist Betrug", resümiert sie. "Hat Tristan viele Gelegenheiten gehabt, es mir zu sagen? Ja. Hätte Tristan es mir gesagt, wenn kein Baby im Spiel gewesen wäre? Absolut nicht. Und das sagt viel über seinen Charakter aus."

Thomspon stritt Vorwürfe lange ab

Dass er ihr nicht die Wahrheit gesagt habe, lasse sie vermuten, dass es "ein Dutzend anderer Vorfälle" gebe, die nur noch nicht öffentlich seien, sagt Khloé ihrer Schwester Kendall Jenner im Anschluss. Sie habe Thompson sofort angerufen und er habe versucht, sich zu erklären, erzählt Khloé auch Kim bei einem Fotoshooting. Es sei aber "egal", was er ihr sage, "nichts wird mir die Antworten geben, nach denen ich suche", fügt sie hinzu. Für Kim sei die Situation "das größte Zeichen" für Khloé, kein weiteres Kind mit Thompson zu bekommen. Sie könne nicht glauben, dass der Sportler sogar ein Anwaltsteam eingeschaltet und eine Erklärung vor Gericht eingereicht habe, ohne darüber mit Khloé zu sprechen.

Das Fitnessmodel Maralee Nichols hatte im Juni 2021 eine Vaterschaftsklage gegen Thompson eingereicht. Laut Gerichtsunterlagen behauptete sie, eine monatelange Affäre mit Thompson gehabt zu haben. Er habe ihr versichert, längst von Khloé Kardashian getrennt gewesen zu sein. Das Kind sei an Thompsons Geburtstag im März gezeugt worden. Der 31-Jährige stritt die Vorwürfe zunächst ab und verklagte wiederum Nichols. Erst nach einem Vaterschaftstest übernahm er in einer Instagram-Story "die volle Verantwortung für mein Handeln" und kündigte an, den Jungen "einvernehmlich aufzuziehen" zu wollen. Diesem Versprechen ist er offenbar nie gerecht geworden. "Er hat weder versucht, ihren Sohn zu treffen, noch hat er finanzielle Unterstützung geleistet", sagte Nichols' Anwalt im Februar.

Im Laufe der fünfjährigen On-off-Beziehung von Kardashian und Thompson waren mehrere Seitensprünge ans Licht gekommen. Wenige Tage vor True Thompsons Geburt 2018 wurde der Sportler dabei gefilmt, wie er sich mit zwei anderen Frauen in einer Bar vergnügte. Im Februar 2019 kam dann heraus, dass er Kylie Jenners beste Freundin Jordyn Woods geküsst hatte. Im April 2021 behauptete dann das Instagram-Model Sydney Chase im "No Jumper"-Podcast, eine Affäre mit Thompson gehabt zu haben. Auch ihr soll er gesagt haben, dass er Single sei.