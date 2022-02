Ex von Khloé Kardashian

Ex von Khloé Kardashian Tristan Thompson kennt sein Baby noch nicht

Während seiner Beziehung mit Khloé Kardashian betrügt Tristan Thompson den Reality-Star systematisch. Ein Vaterschaftstest belegt kürzlich einen erneuten Seitensprung. Entgegen seiner Versprechen hat der Basketballspieler sich bis heute nicht um sein neues Baby gekümmert.

Monatelang hat er eine Vaterschaft abgestritten, doch irgendwann ließ sie sich nicht mehr leugnen: US-Basketballprofi Tristan Thompson hat während seiner Beziehung mit Reality-Star Khloé Kardashian eine andere Frau geschwängert. Der gemeinsame Sohn mit Maralee Nichols, Angelou Kash Thompson, kam im Dezember zur Welt.

In einer mittlerweile nicht mehr auffindbaren Instagram-Story übernahm der 30-Jährige Anfang Januar dann "die volle Verantwortung für mein Handeln". "Nun, da die Vaterschaft festgestellt wurde, freue ich mich darauf, unseren Sohn einvernehmlich aufzuziehen", schrieb er zunächst.

Doch diesem Versprechen ist Thompson offenbar nie gerecht geworden. Wie Maralee Nichols behauptet, habe sie von dem Vater ihres Kindes bislang keinen einzigen Cent erhalten. Nicht nur das: Er soll seinen Sohn noch nicht einmal kennengelernt haben. "Trotz anders lautender Medienberichte hat Tristan Thompson nichts getan, um ihren Sohn zu unterstützen", sagte Nichols Anwalt in einer Erklärung, die am Montagabend veröffentlicht wurde. "Er hat weder versucht, ihren Sohn zu treffen, noch hat er finanzielle Unterstützung geleistet."

40.000 Dollar monatlich? Von wegen

Die Erklärung kam nach jüngsten Berichten von "The Sun" und "Hollywood Life", in denen mit Eheanwälten gesprochen wurde, die nichts mit dem Fall zu tun hatten. Die hatten geschätzt, dass der NBA-Star gezwungen sein könnte, 40.000 US-Dollar pro Monat an seine Ex-Affäre zu überweisen.

Nichols hatte im Juni eine Vaterschaftsklage eingereicht. Laut Gerichtsunterlagen, die verschiedenen US-Medien vorliegen sollen, behauptete die damals Schwangere, eine monatelange Affäre mit Thompson gehabt zu haben. Er habe ihr versichert, längst von Khloé Kardashian getrennt gewesen zu sein. Das Kind sei an Thompsons Geburtstag im März gezeugt worden.

Der Athlet stritt die Vorwürfe zunächst ab und verklagte wiederum Nichols. Den Gerichtsdokumenten zufolge gestand er zwar später, sich extra einen zweiten Snapchat-Account angelegt zu haben, um mit ihr auszumachen, wann und wo sie sich zum Sex treffen würden. Eine Vaterschaft wies er zunächst aber dennoch von sich. Erst ein eindeutiges Testergebnis zwang ihm zum Umlenken.

Ex mit Khloé Kardashian betrogen?

Khloé Kardashian, die mit Thompson eine dreijährige Tochter namens True Thompson hat, hatte sich im Zuge der Vaterschaftsklage endgültig von dem Basketballer getrennt. Dieser hatte sie im Laufe der fünfjährigen On-Off-Beziehung mehrmals betrogen. Wenige Tage vor Trues Geburt im Jahr 2018 wurde der Sportler dabei gefilmt, wie er sich mit zwei anderen Frauen in einer Bar in Washington DC vergnügte - das und andere Videos wurde im April 2018 unter anderem von "TMZ" veröffentlicht.

Im Februar 2019 kam dann heraus, dass der NBA-Star angeblich erneut fremdging - mit Kylie Jenners bester Freundin Jordyn Woods. Wieder trennten sich die beiden, um es ein Jahr später im Sommer 2020 noch einmal zu versuchen. Im April 2021 behauptete dann das Instagram-Model Sydney Chase im "No Jumper"-Podcast, eine Affäre mit ihm gehabt zu haben. Auch ihr soll er gesagt haben, dass er Single sei. Kurz nachdem im Juni die Gerüchte um Thompsons Vaterschaft laut wurden, trennte sich Kardashian ein bislang letztes Mal von ihm.

Mit seiner Ex Jordan Craig hat Tristan Thompson außerdem den fünfjährigen Sohn Prince Thompson. Er soll seine damals schwangere Freundin für Khloé Kardashian verlassen haben, aber auch diese Vorwürfe streitet er ab.