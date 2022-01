Während seiner Beziehung mit Khloé Kardashian betrügt Tristan Thompson den Reality-Star systematisch. Nun muss sich der Basketballprofi wieder einmal öffentlich bei ihr entschuldigen. Grund ist ein Vaterschaftstest, der einen erneuten Seitensprung bestätigt.

Wie oft Khloé Kardashian und Tristan Thompson in den vergangenen Jahren ihre Trennung bekanntgaben, nur um kurz darauf wieder zusammenzukommen, lässt sich mittlerweile kaum noch zählen. Klar ist aber: Der Basketballprofi hat die Reality-TV-Darstellerin Dutzende Male betrogen und bloßgestellt. Doch jedes Mal verzieh die 37-Jährige dem notorischen Fremdgeher, der nach Bekanntwerden der Seitensprünge stets öffentlich seine Reue beteuerte.

Nach ihrer bislang letzten Trennung im Juni vergangenen Jahres dürfte die On-Off-Beziehung der beiden nun aber endgültig vorbei sein. Denn ein am Montag veröffentlichter Vaterschaftstest bestätigt, dass Thompson Kardashian im März wieder einmal betrogen hat. Mit der Fitnessmodel Maralee Nichols soll er einem im Dezember geborenen Jungen gezeugt haben.

Nichols hatte im Juni eine Vaterschaftsklage eingereicht. Laut Gerichtsunterlagen, die verschiedenen US-Medien vorliegen sollen, behauptete sie, eine monatelange Affäre mit Thompson gehabt zu haben. Er habe ihr versichert, längst von Kardashian getrennt gewesen zu sein. Das Kind sei an Thompsons Geburtstag im März gezeugt worden. Der Athlet stritt die Vorwürfe zunächst ab und verklagte Nichols. Den Gerichtsdokumenten zufolge gestand er jedoch später, sich extra einen zweiten Snapchat-Account angelegt zu haben, um mit ihr auszumachen, wann und wo sie sich zum Sex treffen würden. Eine Vaterschaft wies er jedoch dennoch von sich.

"Khloé, das hast du nicht verdient"

Doch die lässt sich nun auch nicht mehr leugnen, das Ergebnis ist eindeutig. In einer mittlerweile nicht mehr auffindbaren Instagram-Story übernahm der 30-Jährige "die volle Verantwortung für mein Handeln". "Nun, da die Vaterschaft festgestellt wurde, freue ich mich darauf, unseren Sohn einvernehmlich aufzuziehen", schrieb er zunächst. Er entschuldige sich "aufrichtig bei allen, die ich während dieser Tortur öffentlich und privat verletzt oder enttäuscht habe".

Auch an Khloé Kardashian, mit der er die drei Jahre alte Tochter True Thompson hat, richtete er sich in der Story. "Khloé, das hast du nicht verdient", fuhr er fort. "Du verdienst den Kummer und die Demütigung, die ich dir zugefügt habe, nicht. Du verdienst die Art und Weise nicht, wie ich dich über die Jahre behandelt habe." Seine Handlungen spiegelten nicht wider, wie er seine Ex sehe: "Ich habe den größten Respekt und die größte Liebe für dich. Egal, was du denkst. Nochmals, es tut mir so unglaublich leid."

Kardashian hat sich bislang nicht öffentlich geäußert, soll anonymen Quellen zufolge jedoch durch das Verhalten ihres Ex-Freundes "beschämt" und "gedemütigt" sein. "Sie hatte Tristan tatsächlich eine 'letzte Chance' gegeben." Ein erneutes Liebescomeback mit Thomspon schließe sie endgültig aus, denn sie befürchte, dass es immer wieder "eine andere Frau mit einer anderen Geschichte" geben würde, zitierte "The Sun" einen namentlich nicht genannten Insider Mitte Dezember.

Die Liste der Seitensprünge ist lang

Abwegig klingt das nicht, schließlich sind im Laufe der fünfjährigen On-Off-Beziehung mehrere Seitensprünge des Basketballers ans Licht gekommen. Wenige Tage vor True Thompsons Geburt im Jahr 2018 wurde der Sportler dabei gefilmt, wie er sich mit zwei anderen Frauen in einer Bar in Washington DC vergnügte - das und andere Videos wurde im April 2018 unter anderem von "TMZ" veröffentlicht.

Im Februar 2019 kam dann heraus, dass der Basketballer angeblich erneut fremdging - mit Kylie Jenners bester Freundin Jordyn Woods. Wieder trennten sich die beiden, um es ein Jahr später im Sommer 2020 noch einmal zu versuchen. Im April 2021 behauptete dann das Instagram-Model Sydney Chase im "No Jumper"-Podcast, eine Affäre mit ihm gehabt zu haben. Auch ihr soll er gesagt haben, dass er Single sei. Kurz nachdem im Juni die Gerüchte um Thompsons Vaterschaft laut wurden, trennte sich Kardashian ein bislang letztes Mal von ihm.