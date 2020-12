Noch vor wenigen Wochen macht Kim Kardashian sich mit ihrer eine Million Dollar teuren Geburtstagsparty unbeliebt. Nun aber könnte die Reality-TV-Queen ihren Fauxpas wieder wettmachen. Angesichts des Krisenjahres will die 40-Jährige 1000 Fans beschenken.

Großzügige Geste von US-Reality-TV-Star Kim Kardashian West: Sie will ihren Fans Geld zu Weihnachten schenken, wie sie auf Twitter bekannt gab. "Hey Leute! 2020 war hart und viele machen sich Sorgen, wie sie die Miete bezahlen oder Essen auf den Tisch bringen können - ich möchte Liebe verbreiten, indem ich 1000 Menschen 500 Dollar schicke", erklärt sie ihren Followern.

Das Geld, umgerechnet etwa 409 Euro, kann bekommen, wer ihr seinen sogenannten "$cashtag" - der individuelle Kontoname auf der Plattform "Cash App" - schickt. Kim Kardashian Wests Vermögen wird laut "Forbes" auf 780 Millionen Dollar geschätzt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Rapper Kanye West, kommt sie auf schlappe zwei Milliarden Dollar.

Ihre Follower macht Kim Kardashian West mit dieser Geste jedenfalls glücklich. Die Reality-TV-Queen hatte erst im Oktober für einen Shitstorm in sozialen Medien gesorgt. Für ihren 40. Geburtstag hatte sie Dutzende Verwandte und Freunde in einem Privatjet auf eine Privatinsel in Französisch-Polynesien eingeladen, um dort eine Woche lang ausgiebig zu feiern. Eine Million Dollar soll sie für den Trip ausgegeben haben.

Auch andere Promis mit Spendierhosen

"Mir ist klar, dass dies für die meisten Menschen derzeit weit außer Reichweite ist. In solchen Momenten werde ich demütig daran erinnert, wie privilegiert mein Leben ist", twitterte sie im Anschluss. In der Pandemie-Zeit, die Millionen US-Amerikaner den Job und Hunderttausenden weitere das Leben gekostet hat, kam diese "demütige" Haltung der Millionärin aber nicht gut an - im Gegenteil.

"Ich lese das hier lachend, während die Hälfte meiner Kollegen heute entlassen wurde", twitterte ein Nutzer fassungslos. "Jeder, der sauer auf diesen Tweet ist, ist nur eifersüchtig, weil er nicht daran gedacht hat, seine Jets zu seinen eigenen Privatinseln zu fliegen", scherzte eine weitere Userin auf Twitter. "Es ist so offensichtlich, aber Kim ist die Einzige, die daran gedacht hat. Deshalb ist sie eine Visionärin, während ihr in der Arbeit feststeckt!"

Vielleicht macht Kardashian ihren Fauxpas mit ihrer Spende nun wieder wett. Außerdem tritt sie womöglich in die Fußstapfen eines anderen Promis. Der australische Hollywood-Star Hugh Jackman soll "Daily Mail" zufolge der "anonyme Spender" sein, der den 900 Mitarbeitern einer australischen Firma 1,2 Millionen US-Dollar (etwa 980.000 Euro) für ihr Weihnachtsgeld gespendet hat. Auch Taylor Swift zeigte sich Anfang des Monats in Spendierlaune. Die Sängerin hatten die Geschichten zweier Mütter in einem Artikel der "Washington Post" so sehr berührt, dass sie ihnen jeweils 13.000 US-Dollar zukommen ließ.