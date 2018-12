Der US-Senat verabschiedet eine umfassende Strafrechts- und Gefängnisreform. Kim Kardashian freut sich, hat sie sich doch bei ihrem Besuch im Oval Office persönlich dafür eingesetzt. Seit Jahren kämpft sie für diese Gesetzesänderung.

Der US-Senat hat die Strafrechts- und Gefängnisreform mit großer Mehrheit angenommen: 87 Senatoren stimmten dafür und nur zwölf dagegen. Das Paket gilt nicht nur als Erfolg für US-Präsident Trump, der bei dieser Entscheidung vor allem von seinem Schwiegersohn und Berater Jared Kushner beeinflusst worden sein soll. Auch Kim Kardashian kann stolz auf sich sein.

Beim Besuch im Oval Office im Mai hatte sich der Reality-Star nicht zum ersten Mal für die Reform eingesetzt, für die Aktivisten schon lange kämpfen. Mit ihr soll die Resozialisierung von Insassen in Haftanstalten verbessert werden. Richter sollen mehr Ermessensspielraum bei Urteilssprüchen für Täter bekommen, die wegen eines Delikts ohne Gewaltanwendung vor Gericht stehen, Drogenvergehen vor allem. Bislang gilt: Wer drei Mal wegen eines Drogendelikts verurteilt wurde, bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Künftig soll die Haftzeit auf 25 Jahre gesenkt werden.

"Sie fängt gerade erst an"

Kardashian hatte schon kurz nach ihrem damaligen Besuch einen ersten Erfolg feiern können, bat sie den US-Präsidenten doch um die Begnadigung der 63 Jahre alten Ur-Oma Alice Marie Johnson, die bereits seit 22 Jahren wegen der Verwicklung in Drogengeschäfte im Gefängnis saß. Zwei Wochen später durfte die Frau die Haftanstalt in Alabama tatsächlich verlassen. Trump hatte der Begnadigung zugestimmt. Nun also folgt endlich die Reform, über die das Repräsentantenhaus noch diese Woche abstimmen dürfte. Nach der Unterzeichnung durch Trump ist sie dann beschlossene Sache.

"Kim ist überglücklich, dass diese Gesetzesvorlage verabschiedet wurde. Es ist einer der stolzesten Momente in ihrem Leben, weil sie an positiven Veränderungen mitwirken konnte, die sich direkt auf so viele Menschen auswirken werden", so ein Insider aus dem Kardashian-Umfeld zur US-Seite "HollywoodLife". "Sie fühlt sich dazu inspiriert, weiter daran zu arbeiten, die Welt zum Guten zu verändern. Sie hat viel vor und fängt gerade erst an."