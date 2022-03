Bislang hat sie sich so bedeckt wie möglich gehalten, was ihren Scheidungskrieg mit Kanye West betrifft. Doch seine letzten Tiraden auf Instagram haben Kim Kardashian nun doch dazu veranlasst, sich öffentlich zu äußern. In ihrem Kommentar zu einem Post des Rappers fordert sie ihren Noch-Ehemann dazu auf, das Narrativ darüber zu ändern, wann er die gemeinsamen Kinder sehen darf.

Seit Montag hat West mehrere wirre Posts auf Social Media abgesetzt. In dem ersten teilte er ein Foto des Rucksacks der achtjährigen Tochter North, der mit drei Anstecknadeln geschmückt war: eine von einem Alien, eine von Kardashians Gesicht und eine von Wests Gesicht. "Das war auf dem Rucksack meiner Tochter, als mir letzte Woche 'erlaubt' wurde, sie zu sehen", schrieb er in der Bildunterschrift. "Deshalb setze ich mich so sehr für meine Familie ein. Ich bin dazu bestimmt, meine Familie um jeden Preis zu beschützen. Als Priester meines Hauses. Mach dir keine Sorgen, Northy, Gott lebt noch."

Was genau er an dem Alien gottlos findet, verriet der Rapper nicht. Doch Kim Kardashian war offenbar genervt davon, dass ihr Ex in dem Post implizierte, sie verweigere ihm den Kontakt zu den vier gemeinsamen Kindern. "Bitte hör mit diesem Märchen auf, du warst erst heute Morgen hier, um die Kinder zur Schule abzuholen", schrieb die 41-Jährige in einem mittlerweile wieder gelöschten Kommentar.

"Meine Familie wurde zerbrochen"

Doch Kanye West hatte anscheinend immer noch gut genug. Im Stundentakt setzte er daraufhin viele weitere Posts ab, in denen er seine Behauptung rechtfertigte und sich anderslautende Medienberichte vorknöpfte. So schrieb er als Antwort auf einen Bericht vom "Ok"-Magazin, dass seinen Kindern "illegalerweise" nicht erlaubt geworden sei, seinen letzten Sonntagsgottesdienst zu besuchen. Außerdem seien Verabredungen "mehrere Male in letzter Minute geändert" worden.

"Meine Familie wurde zerbrochen", und er sei fallengelassen worden, beklagte der 44-Jährige weiter. Man bezeichne ihn als Stalker und finde es lustig, ihn an den Rand des Wahnsinns treiben zu lassen, "aber niemand spielt mit mir oder meinen Kindern". West beklagte außerdem, dass Kardashian und ihr Freund, Pete Davidson, "Schachfiguren in einem größeren Spiel" seien. Dem Comedian gibt er auch die Schuld für seine erneuten Ausraster auf Instagram. Denn Davidson hatte am Montag einen SMS-Verlauf mit West veröffentlichen lassen, in dem er ihm unter anderem ein Selfie von sich schickte und dazu schrieb, er liege "mit deiner Frau im Bett".

In weiteren Posts warf er Kardashian vor, auf ihn "zu scheißen" und echauffierte sich darüber, dass seine prominenten "Freunde" nur zusehen würden, statt sich für ihn einzusetzen. Auch dem Streamingdienst Hulu, auf dem demnächst eine neue Reality-TV-Serie der Kardashians anläuft, gab er die Schuld an dem erneuten öffentlichen Streit. "Pete zeigte, wer er wirklich ist, kurz bevor der Hulu-Trailer (für die Show, Anm. der Red.) veröffentlicht wurde. "Ich bin kein Bösewicht. Kim ist kein schlechter Mensch. Unsere Kinder wollen, dass die Eltern zusammenbleiben, aber Hulu brauchte eine neue Erzählung", schrieb er.

In den Kommentarspalten seiner Posts häufen sich die Nachrichten besorgter Fans, die dem Rapper raten, das Handy aus der Hand zu legen und nicht weiter private Familienangelegenheiten öffentlich zu machen. "Hol dir Hilfe. Ich würde meine Kinder auch nicht um dich herum haben wollen", schreibt ein Fan zudem. "Sonntagsgottesdienst? Mit dir? Hahahaha! Oh mein Gott, NEIN!" Ein anderer Follower schreibt: "Du kannst nicht einfach das Leben anderer stören, nur weil du einen Nervenzusammenbruch hast!"

Wiederum andere Follower erinnern West daran, dass es bei einer Scheidung ganz normal sei, dass man seine Kinder nicht immer dann sehen kann, wenn man gerade will. "Das nennt sich 'Sorgerechtsvereinbarung'. Hol dir eine und (...) hör auf, ALLE mit der Ausrede zu manipulieren, dass es um deine Kinder geht. Hier geht es um dich. Krieg dich wieder ein. Das tun gute Eltern."

Kim Kardashian und Kanye West waren seit 2014 verheiratet und haben vier Kinder miteinander: North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2). Im Februar 2021 reichte die Reality-TV-Darstellerin die Scheidung von dem Rapper ein, nachdem er aufgrund seiner bipolaren Störung mehrere Monate auf seiner Farm im US-Bundesstaat Wyoming verbracht und von dort aus einige verstörende Tweets abgesetzt hatte. Von dort aus kandidierte er auch für das Amt des US-Präsidenten. Vor wenigen Wochen legte Kardashian offiziell den Nachnamen West ab.