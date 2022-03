Seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian trauert Kanye West immer wieder öffentlich hinterher. Doch nun hat der Rapper offenbar eine neue Frau an seiner Seite. Die Auserwählte: eine Influencerin, die seiner Ex zum Verwechseln ähnlich sieht. Ob das ein Zufall ist?

Ob das etwas Ernstes wird? Kanye West hat sich am Samstag bei einem NBA-Spiel in Miami erneut mit Social-Media-Star Chaney Jones gezeigt. Der Rapper verfolgte das Spiel in der FTX Arena im schwarzen Hoodie und gut gelaunt, während Jones sich immer wieder an ihn schmiegte. Bereits am Freitag hatte man die beiden bei einem Basketball-Match der Los Angeles Lakers gesehen.

Ende Februar hatte das US-Promiportal "TMZ" erstmals von der Frau an Wests Seite berichtet. Zu dem Zeitpunkt betrachteten sich die beiden angeblich "noch nicht als Paar", wie nicht näher genannte Quellen dem Portal erklärten. Der Rapper fühle sich jedoch zu der Influencerin "hingezogen". Grund sei ihre Ähnlichkeit mit Ex Kim Kardashian. Tatsächlich sehen sich die beiden Frauen, vor allem ihr Körperbau mit den üppigen Rundungen, zum Verwechseln ähnlich.

Ob der 44-Jährige die Influencerin nur aufgrund ihres Aussehens datet, ist nicht undenkbar. Schließlich macht er keinen Hehl daraus, Kardashian wieder zurückzugewinnen zu wollen - sogar auch, als er noch mit seiner Kurzzeitflamme Julia Fox liiert war. Die Schauspielerin und der Rapper hatten sich in der Silvesternacht kennengelernt, trennte sich jedoch wieder von ihm, nachdem er am Valentinstag einen mit Rosen beladenen Truck vor die Haustür seiner Noch-Ehefrau schickte und Fotos davon auf Instagram postete.

Erstes Outing mit Pete Davidson

Kim Kardashian könnte das alles jedoch nicht egaler sein. Sie feierte am Samstag ihr Instagram-Debüt mit Pete Davidson. Die 41-Jährige postete zwei Fotos mit dem "Saturday Night Live"-Star. Darunter ein Bild, auf dem der Comedian seinen Kopf in ihren Schoß gelegt hat. Die beiden sollen seit Kardashians Auftritt bei der Comedyshow "Saturday Night Live" im Oktober ein Paar sein. Kanye West hat Pete Davidson nach dem Aufkommen der Liebesgerüchte immer wieder öffentlich angegriffen, unter anderem in einem Musikvideo, in dem er Davidson "begräbt" und ihm den Kopf abtrennt.

Vergangene Woche äußerte sich Kardashian erstmals gegenüber "Variety" über ihre neue Beziehung, als sie die Werbetrommel für ihre neue Reality-TV-Sendung machte. "Ich bin immer offen und ehrlich und werde das nie nicht sein. Also werdet ihr definitiv auch diese Ehrlichkeit und Offenheit bekommen, wenn es um die Beziehung geht, in der ich bin", sagte sie. "Ich werde definitiv erklären, wie wir uns kennengelernt haben und wer wen kontaktiert hat und alle Details, die alle wissen wollen." Gemeinsam mit Davidson gefilmt habe sie aber noch nicht. "Ich bin nicht dagegen. Es ist einfach nicht das, was er macht. Aber wenn es eine Veranstaltung gäbe und er da wäre, würde er die Kameras nicht wegschicken."

Kardashian hatte im Februar 2021 die Scheidung von Kanye West eingereicht. Seit einigen Tagen gelten die beiden vor dem Gesetz wieder als Singles, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Ein Richter hatte einem entsprechenden Antrag Kardashians zugestimmt, die den Nachnamen West umgehend aus ihren öffentlichen Accounts auf Social Media entfernen ließ. Die Unternehmerin und der Rapper waren seit 2014 verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder: North, Saint, Chicago und Psalm.