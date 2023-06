Mehrere Versuche der künstlichen Befruchtung bei Kourtney Kardashian scheitern, dann klappt es doch. Kurz nach der Verkündung der frohen Botschaft teilen der Reality-TV-Star und ihr Musiker-Freund mit, dass es ein Junge wird.

Bis zur Geburt des Babys wollten US-Reality-Star Kourtney Kardashian und Drummer Travis Barker wohl nicht warten: Das Ehepaar hat jetzt das Geschlecht seines ersten gemeinsamen Kindes verraten - es wird ein Junge. Erst vor wenigen Tagen hatten sie die Schwangerschaft bekannt gegeben, nun folgte ein Video auf Instagram von einer sogenannten Gender Reveal Party, bei der werdende Eltern vor Gästen verraten, ob ihr Kind ein Mädchen oder ein Junge wird.

In dem veröffentlichten Videoclip sitzt Kardashian auf Barkers Schoß an einem Schlagzeug. Der Drummer der Punk-Rock-Band Blink-182 trommelt los, wenig später ein lauter Knall - und blaue Luftschlangen schießen in den Himmel. Blau ist das Zeichen für einen Jungen, rosa wäre das Indiz für ein Mädchen gewesen. Das Paar hatte seine Beziehung im Februar 2021 öffentlich gemacht, seit Mai vorigen Jahres ist die Schwester von Kim Kardashian mit dem Musiker verheiratet. Die beiden haben jeweils drei Kinder aus vorigen Beziehungen.

Mehrere Versuche der künstlichen Befruchtung scheiterten

Wie das Magazin "Page Six" berichtete, hatten die beiden in einer Folge des Reality-Formats "The Kardashians" am 25. Mai über ihre verzweifelten Versuche gesprochen, durch künstliche Befruchtung den Elternstand zu erlangen. Nachdem diese Versuche offensichtlich keinen Erfolg hatten, entschieden sie sich, diese Maßnahmen nicht weiterzuverfolgen und weiter auf eine natürliche Empfängnis zu hoffen.

Kourtney Kardashians zuversichtliches Statement dazu lautete: "Wir würden uns über ein Baby mehr als alles andere freuen, aber ich glaube einfach an das, was Gott für uns auf Lager hat. Wenn das ein Baby ist, dann glaube ich, dass es passieren wird." Dass es dann tatsächlich passiert ist, machte die 44-Jährige auf originelle Art und Weise publik. Während eines Konzerts von Blink-182 hielt sie im Publikum ein großes Pappschild mit der Aufschrift "Travis I'm Pregnant" in die Höhe.