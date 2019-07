Wieso kleckern, wenn man klotzen kann? Kylie Jenner heizt ihren Fans innerhalb kürzester Zeit nicht mit einem, nicht mit zwei, sondern gleich mit fünf frischen Bikini-Fotos aus dem Urlaub ein. Da packt einen doch glatt das Fernweh.

Im Sommerurlaub will man entspannen und Kylie Jenner stellt da sicherlich keine Ausnahme dar. Doch die Jung-Milliardärin ist eben keine gewöhnliche Urlauberin, sondern eine, die mit Self-Promotion ihr Geld verdient. Deswegen muss auf der angemieteten Jacht auch erst für Fotos posiert werden, bevor geflätzt werden kann.

Auf Instagram veröffentlichte Jenner gleich eine ganze Reihe Aufnahmen, die sie im türkisfarbenen Chanel-Bikini mit güldenem Bauchkettchen am Bug eines Motorboots zeigen. Unter ihr strahlend blaues Wasser, hinter ihr leuchtend heller Sandstrand. Die Haare wehen im Wind. Lasziv rekelt sich Jenner an der Reling. Betitelt sind die einzelnen Posts zum Beispiel mit "Sonnenstrahl" - was man eben so schreibt, wenn man das "Rumdum sorglos in der Sonne"-Paket verkauft.

Privatsphäre? Och nö ...

Auf was auch immer Jenner genau Wert legt während der Ferien: Privatsphäre scheint nicht allzu weit oben auf der Liste der Prioritäten zu stehen. Neben besagten Bikini-Bildern veröffentlichte die 21-Jährige auf Instagram außerdem ein Bild ihrer kleinen Tochter Stormi in einem Garten sowie stolze sieben Fotos von sich in einem langärmeligen weißen Minikleid.

Jenner urlaubt derzeit gemeinsam mit Freundinnen auf den Turks- und Caicosinseln in der Karibik. Unter den illustren Gästen sind etwa ihre Busenfreundin Anastasia Karanikolaou und Sophia Richie, die Freundin von Scott Disick, der wiederum lange Jahre mit Jenners Schwester Kourtney Kardashian liiert war - Familie quasi. Jenners Gäste jedenfalls machen es ihr gleich und posten ebenfalls fleißig sexy Schnappschüsse von dem Aufenthalt. Richie wagte sogar die Oben-ohne-Pose am Strand.