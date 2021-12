Der Tod von Mirco Nontschew mit nur 52 Jahren macht noch immer fassungslos. Auch die Verantwortlichen der Serie "LOL", in der der Comedian zuletzt mitgewirkt hatte, zeigen sich schwer betroffen. Mit einer rührenden Traueranzeige nehmen sie nun Abschied.

Weshalb Mirco Nontschew mit gerade mal 52 Jahren gestorben ist, ist nach wie vor unklar. Darüber Aufschluss geben soll eine Obduktion, deren Ergebnis allerdings noch aussteht.

So nehmen die "LOL"-Macher Abschied. (Foto: Constantin Entertainment / Amazon Studios)

Nontschew war in der vergangenen Woche tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden worden. Zuvor soll nichts darauf hingedeutet haben, dass der Comedian unter Problemen litt. Auf letzten Aufnahmen von ihm, die ihn vor einer Bäckerei beim Essen zeigen, machte er einen entspannten und glücklichen Eindruck.

Dreharbeiten im Oktober

Beruflich gehörten Dreharbeiten zur Comedy-Serie "LOL - Last One Laughing" zu Nontschews letzten Tätigkeiten. Die dritte Staffel des Formats wurde im Oktober abgedreht. Bislang war vorgesehen, sie im Frühjahr auszustrahlen. Wie damit nach dem Tod Nontschews nun umgegangen wird, ist bislang ebenfalls unklar.

Die Arbeiten an der Serie hätten dem Komiker einiges abverlangt, heißt es. So sagte Nontschew nach dem Abschluss der ersten Staffel im April, an der er ebenfalls bereits beteiligt gewesen war, er habe sich drei Tage übergeben müssen und Infusionen bekommen.

"Werden ihn in unserem Herzen tragen"

Wie viele Kollegen, Kolleginnen und Fans reagieren auch die für die Produktion von "LOL" zuständigen Unternehmen mit Bestürzung auf den unerwarteten Tod Nontschews. So schalteten Constantin Entertainment und Amazon Studios nun eine großflächige Traueranzeige in der "Süddeutschen Zeitung".

"Wir haben einen großartigen Kollegen und wundervollen Menschen verloren. Einen begnadeten Komiker, der uns alle mit seinen vielen Talenten zum Lachen brachte und begeisterte", heißt es darin. Und weiter: "Unser tiefes Mitgefühl ist bei Mircos Familie und Freunden. Wir werden ihn in unserem Herzen tragen und er wird uns dabei immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ruhe in Frieden, lieber Mirco!"

Der am 29. Oktober 1969 in Ost-Berlin geborene Nontschew wurde Anfang der 90er-Jahre als Teil der Kult-Show "RTL Samstag Nacht" bekannt. Später sah man ihn unter anderem in mehreren Filmen des Komiker-Kollegen Otto Waalkes oder aber als Quizmaster bei "Willkommen bei Mario Barth". RTL gedachte ihm bereits in der Nacht zum Montag mit einer Sondersendung. Nach seinem Tod hinterlässt Nontschew zwei Töchter.