Auf dem champagnerfarbenen Teppich bei der Oscar-Verleihung erscheint Lady Gaga noch im schwarzen Versace-Kleid und glamourösem Make-up. Bei ihrem Auftritt während der Show zeigt sie sich dann in einem völlig anderen und eher ungewohnten Look.

Nachdem sie zunächst überhaupt nicht auftreten sollte, wurde erst wenige Stunden vor der 95. Oscarverleihung in Los Angeles bekannt, dass Superstar Lady Gaga doch ihren nominierten Song "Hold My Hand" aus dem Blockbuster "Top Gun: Maverick" performen würde. Zur zweiten Überraschung des Abends geriet dann Gagas Look auf der Bühne der Academy Awards. Nach einem wie gewohnt glamourösen Auftritt auf dem erstmals nicht mehr roten, sondern champagnerfarbenen Teppich der Oscarverleihung war die Künstlerin auf der Bühne des Dolby Theatre in Los Angeles nämlich so reduziert wie noch nie zuvor im TV zu sehen.

Zur emotionalen Performance ihres Oscar-nominierten Songs "Hold My Hand" trug Gaga lediglich ein simples schwarzes T-Shirt samt Jeans und Sneakers, und kein erkennbares Make-up. Zuvor hatte sich die Sängerin noch in einem schwarzen, durchsichtigen Abendkleid von Versace vor dem Dolby Theatre präsentiert. Besagtes Kleid trug Supermodel Gigi Hadid erst wenige Tage zuvor auf dem Laufsteg während einer Schau des Mailänder Modehauses.

"Zutiefst persönlicher" Song

Bereits vor der Zeremonie sorgte die Sängerin für Aufsehen, als sie einem Fotografen zur Hilfe eilte, der auf dem champagnerfarbenen Teppich gestürzt war. Vor ihrer umjubelten Bühnen-Performance richtete Gaga noch einige Worte an das Publikum. Sie verriet, dass "Hold My Hand" ein "zutiefst persönlicher" Song für sie sei, da ein jeder von Zeit zu Zeit Helden brauche. "Du findest womöglich heraus, dass du dein eigener Held sein kannst, selbst wenn du dich innerlich defekt fühlst", schloss Lady Gaga ihre bewegende Einleitung.

Das Saalpublikum der Oscarverleihung reagierte mit Standing Ovations auf die dem verstorbenen "Top Gun"-Regisseur Tony Scott gewidmete Performance. Der "Oscar für den "Besten Song" ging allerdings an "Naatu Naatu" aus dem indischen Mega-Hit "RRR". Die zum dritten Mal nominierte Lady Gaga hatte bereits im Jahr 2019 für ihren Song "Shallow" aus "A Star Is Born" einen Goldjungen mit nach Hause nehmen können.