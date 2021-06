Eigentlich hätte Lady Gagas "Chromatica Ball Tour" schon im Juli begonnen. Nun macht ihr die Pandemie ein weiteres Mal einen Strich durch die Rechnung. Die Sängerin verschiebt ihre Konzerte auf den Sommer 2022. Die bisherigen Termine legen jedoch nah, dass sie Großes plant.

Popstar Lady Gaga hat wegen der Corona-Pandemie ihre geplante "Chromatica Ball Tour" ein weiteres Mal verschoben. Die Konzertreise mit Auftritten in Europa und Nordamerika soll nun im Sommer 2022 stattfinden, wie die 35-Jährige laut "Billboard.com" Ticketinhabern per E-Mail mitteilte.

Einige Regionen würden schon ihre Wirtschaft öffnen, aber andere Teile der Welt seien noch nicht soweit, schrieb die Sängerin nach Angaben ihres Sprecherteams. "Bis wir also alle globalen Termine bestätigen können, müssen wir die 'Chromatica Ball'-Shows auf den Sommer 2022 verschieben", schreibt Lady Gaga.

Die zunächst für 2020 geplante Tournee war im Juni vorigen Jahres auf den Sommer 2021 verschoben worden. Am 24. Juli wollte Lady Gaga in Paris starten. Innerhalb eines Monats wollte Gaga sechs Konzerte in Stadien von Frankreich bis New Jersey geben. Zwischen den Konzerten liegen mehrere Tage Pause - was bei einem Star wie Lady Gaga nahelegt, dass der Aufwand für die Bühnenshow riesig sein muss.

Es waren unter anderem Auftritte in London, Toronto und Chicago geplant. Die neuen Termine im Jahr 2022 stehen noch nicht fest. Die Sängerin hatte ihr sechstes Album "Chromatica" im Mai 2020 mitten in der Corona-Pandemie veröffentlicht. Die Bundesnotbremse in Deutschland sieht Konzerte bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner vor.