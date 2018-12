Wer träumt nicht davon, einen echten Lars Eidinger als Starschnitt über dem Bett zu haben? Und geht Lars Eidingers großer Traum vom eigenen "Bravo"-Poster in Erfüllung? Mit der Hilfe des Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi kommt er diesem Ziel immer näher.

Seit 1965 ist die Zeitschrift "Bravo" eine der bekanntesten Jugendzeitschriften im deutschsprachigen Raum. Schauspieler Lars Eidinger träumt offenbar schon lange davon, als Poster in dem Magazin vertreten zu sein. Diesen Wunsch äußerte er zumindest gegenüber dem Politiker Gregor Gysi (70), der im Anschluss prompt zur Tat schritt und einen Brief an die "Bravo"-Chefredakteurin Yvonne Huckenholz verfasste.

Den Brief veröffentlichte Eidinger am Mittwochnachmittag auf seinem Instagram-Profil: Darin schreibt Gysi: "Am 2. Dezember hatte ich die Moderation in einem Gespräch mit dem Schauspieler Lars Eidinger im Berliner Cabarét Distel übernommen. Bei dieser Gelegenheit äußerte der Schauspieler wieder seinen Wunsch, einmal auf einem Poster der Bravo abgebildet zu werden. Leichtfertig sagte ich ihm Hilfe zu, wobei mir nichts anderes einfällt, als dieses Schreiben an Sie. Er meinte dann relativierend, dass sich vielleicht die Begeisterung beim jungen Bravo Publikum mit ihm auf dem Poster in Grenzen hielte. Ich erwiderte, dann müsse das Publikum einfach einmal durch. In Wirklichkeit ist er aber ein sehr erfolgreicher junger Schauspieler. Vielleicht ist es wirklich keine schlechte Idee, ihn einmal auf dem Poster abzubilden. Über eine kleine nette Antwort freue ich mich."

Das ist der Vorschlag von "Bravo"

Über ihn wird abgestimmt ... (Foto: Christina Sabrowsky/dpa)

Huckenholz antwortete dem Politiker, ebenfalls auf Instgram: "Es freut uns immer wieder zu hören, dass die Marke Bravo über alle Generationen hinweg Begeisterung auslöst. Sicher ist uns Lars Eidinger ein Begriff - Sie ahnen es aber bereits selbst: Stars wie Lisa und Lena oder die Bangtan Boys liegen bei unserer jugendlichen Zielgruppe aktuell etwas weiter vorn, wenn es um die beliebtesten Künstler auf unseren Postern geht. Das können wir sagen, da wir einen engen Austausch mit den Jugendlichen pflegen."

Was erst als Absage erscheint, mündete in einem Vorschlag, mit dem sich der Wunsch des Schauspielers tatsächlich erfüllen könnte. Ob er nun ein eigenes Poster in der "Bravo" bekommt, liegt nun in den Händen der Leser. Weiter schrieb Huckenholz: "Wir veröffentlichen Ihren Brief über unsere Sozialen Kanäle und lassen unsere Follower in einem Voting darüber abstimmen, ob ein Poster von Lars Eidinger in der nächsten Ausgabe erscheinen soll. Und wer weiß: unsere Community überrascht uns jeden Tag neu - warum sollte sie nicht auch diesen Wunsch unterstützen und FÜR das Poster abstimmen..."

Die Chancen stehen gut!

Es sieht gar nicht schlecht aus für Lars Eidinger! Bis Donnerstagabend stimmten bereits 88 Prozent der Twitter-Gemeinde in der Umfrage mit "Ja" auf die Frage "Wünschst du dir auch ein Poster von Lars Eidinger?" Bis Freitagmittag kann noch abgestimmt werden. Hat sich Gregor Gysis "Fight" für das Poster gelohnt?