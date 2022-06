Lena Meyer-Landrut hat keine Lust mehr auf ihr Mobiltelefon. Grund dafür ist die Nachrichtenflut, die täglich auf sie einprasselt. Die ESC-Gewinnerin hat aber auch schon einen Plan, wie sie diesem Problem begegnet, um wieder mehr zur Ruhe zu kommen.

Ihr Privatleben hält Lena Meyer-Landrut von jeher streng geheim. So ist lediglich inoffiziell bekannt, dass sie mit ihrem "The Voice"-Kollegen Mark Forster zusammenlebt und das Paar Anfang 2021 ein gemeinsames Kind bekam. Öffentlich dazu geäußert haben sich beide Stars noch nie. Auch die sozialen Medien nutzt die Sängerin nur rein beruflich. Immer wieder zieht sie sich sogar für eine Weile von Instagram zurück, löscht dann und wann sämtliche dort hochgeladenen Fotos.

In einem Interview erklärt die 31-Jährige nun ihre Gründe dafür. Sie fühle sich vom Internet und den sozialen Medien teilweise überfordert. "Ich spüre immer mehr, dass ich nicht mehr klarkomme mit zu vielen Informationen und Reizen. Ich brauche länger, um mich zu erholen, und sehr viel mehr Ruhe als noch vor ein paar Jahren", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Das kann am Alter liegen oder an den rasanten Entwicklungen auf der Welt."

Löschen "dauert nicht mehr lange"

Sie würde eigentlich gerne auf ihr Smartphone und soziale Medien verzichten, aber nicht darauf, Bilder hochzuladen und auf Apps wie Google Maps. "Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, WhatsApp und Instagram zu löschen, aber ich glaube, es dauert nicht mehr lange." Sie werde sich in diesem Fall wohl ein zweites Handy zulegen, das sie beruflich nutze, und werde ihre Freunde einfach anrufen. "Aber Tausende WhatsApp-Nachrichten am Tag und Gruppenchats, das macht mich richtig kirre."

Lena Meyer-Landrut veröffentlichte vergangene Woche ihren neuen Song "Looking For Love". Diese promotet sie aber erstmal wieder kräftig bei Instagram. So lud sie jetzt einige Schnappschüsse von sich hoch, die sie am Set ihres Videos zur Single zeigen.

Anfang April hatte die ESC-Gewinnerin von 2010 ihre für den Sommer geplante Tournee wegen Corona abgesagt. "Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, bin ich ganz klar damit. Selbst wenn das Gefühl manchmal aufkommt, stelle ich mir immer die Frage, ob ich derzeit tatsächlich auf Tour sein möchte. Und dann kann ich das relativ schnell und mit einem klaren Bauchgefühl beantworten." Die Zeit sei noch nicht reif.