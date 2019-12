Keine Sorge, Sie haben nichts verpasst. Lena Meyer-Landrut ist - jedenfalls nach allem, was wir wissen - noch immer Single. Dafür scheint sie in Ex-Viva-Moderatorin und "Feuchtgebiete"-Autorin Charlotte Roche eine richtige Busenfreundin gefunden zu haben, wie sie nun abermals demonstriert.

Dass Lena Meyer-Landrut und Charlotte Roche richtig dicke miteinander sind, ist nicht neu. Erst vor Kurzem nannte die Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin die "Feuchtgebiete"-Autorin in einem Interview sogar ihre "beste Freundin".

Zugleich offenbarte Lena in dem ARD-Gespräch, dass sie für die am Freitag erscheinende "More Love Edition" ihres Albums "Only Love, L" sogar einen Song über ihre Beziehung zu Roche geschrieben habe. "Wir haben uns mal ganz doll gestritten, aber jetzt sind wir wieder zusammen", verriet die 28-Jährige dabei.

"Sehr emotional für mich"

Dass sich die beiden längst wieder richtig lieb haben, zeigt auch Lenas jüngster Instagram-Post. Auf dem Foto umarmt sie Roche mit einem breiten Lachen, während sich die Schriftstellerin und einstige Moderatorin beim Musiksender Viva mit geschlossenen Augen an sie schmiegt.

Dazu postete Lena einen längeren englischen Text - vermutlich eine Passage aus ihrem Song über Roche. Darin heißt es: "All this feels like a storm is raging. Out of control and I will be waiting. Waiting for u. This story has two sides. We both know this. But you left me behind in the darkness" ("All dies fühlt sich wie ein wütender Sturm an. Außer Kontrolle und ich werde warten. Warten auf dich. Diese Geschichte hat zwei Seiten. Wir beide kennen sie. Aber du hast mich in der Dunkelheit zurückgelassen").

Das Warten hat sich offenbar gelohnt. Und nun, nachdem die dunklen Stunden Vergangenheit sind, können die beiden wieder optimistisch in die Zukunft blicken. Das gilt sicher auch für den Videoclip zu dem Song, der laut Lena vor ein paar Tagen noch in der Mache war. "Das ist sehr, sehr emotional für mich", erklärte sie dazu.