"All we need is love" Lena legt "Strip" hin

Lange ist es still um Lena Meyer-Landrut. Doch nun geht es auf einmal Schlag auf Schlag. Erst veröffentlicht sie drei EPs mit bereits bekannten Songs von ihr. Nun legt sie mit der brandneuen Single "Strip" nach. Und die klingt nach ziemlich guter Laune.

Sorry, aber die Leser die womöglich darauf spekuliert haben, dass Lena Meyer-Landrut die Hüllen fallen lässt, müssen wir leider enttäuschen. "Strip" ist vielmehr der Titel ihrer neuen Single, die ab sofort in voller Länge zu hören ist.

In den vergangenen Tagen hatte die Sängerin bereits ein paar Sound-Schnipsel des Songs online gestellt und damit die Vorfreude bei ihren Fans angeheizt. Schließlich ist es Lenas erste Veröffentlichung neuen Materials seit knapp zwei Jahren.

Ihr bis dato letztes Studioalbum "Only Love, L" kam im April 2019 auf den Markt. Einige Monate später erschien mit der "More Love Edition" noch eine um einige Lieder erweiterte Ausgabe des Albums, darunter das Duett "Better" mit Nico Santos. Zudem sang Lena 2019 mit ihrem Kollegen Tom Walker eine Akustik-Version seines Songs "Just You and I" ein.

"Optimistic", "Kind", "Confident"

In den vergangenen Tagen hatte sich die Hannoveranerin, die am 23. Mai ihren 30. Geburtstag gefeiert hat, zunächst mit drei EPs zurückgemeldet. Die Mini-Alben mit den Titeln "Optimistic", "Kind" und "Confident" enthielten jeweils vier bereits bekannte Songs der Sängerin.

Für einige Aufregung sorgte die Covergestaltung der EP namens "Kind". Schließlich erhob die Alternative-Sängerin Dillon in diesem Zusammenhang Plagiatsvorwürfe gegen Lena, die jedoch nur bedingt begründet erscheinen.

Im Text zum Song "Strip" zeigt sich Lena selbstbewusst. "I'm sorry, I'm not sorry, I am what I am. Baby, strip all your makeup off. Get happy doing what you want. All we need is love" ("Tut mir leid, es tut mir nicht leid. Ich bin, was ich bin. Baby, streife all dein Make-up ab. Werde glücklich damit, zu tun, was du willst. Alles, was wir brauchen, ist Liebe"), heißt es etwa darin. Und auch die Melodie versprüht jede Menge gute Laune.

So macht Lena nach einiger Zeit der Funkstille wieder das, was sie am Besten kann: Musik. Über die jüngsten Entwicklungen in ihrem Privatleben hüllt sie dagegen nach wie vor den Mantel des Schweigens. Berichte über ihre angebliche Beziehung mit Kollege Mark Forster hat sie bislang ebensowenig offiziell kommentiert wie die Meldung, dass sie vor wenigen Wochen ein Kind bekommen haben soll.