Mark Forster hat einen neuen Song. Er heißt "Musketiere" und bringt unter anderem Lena offenbar ganz in Verzückung. Könnte es womöglich sein, dass sich die Sängerin nicht nur wegen der Musik für das Lied begeistert? Hören wir doch mal auf den Text.

"So schwerelos, wie du bist. Ich hoff', das bleibt auch so für dich. Noch ist die Erde zu groß für dich, doch nicht für den, der du einmal wirst. Wie lange darf ich dich begleiten? Und das, was ich schon habe, mit dir teilen? Dieses bisschen, was ich weiß, darf ich dir alles zeigen?"

Wonach klingen diese Textzeilen? Vielleicht wie eine Ode an das eigene Kind? Komisch, dabei hat Mark Forster doch offiziell noch gar keinen Nachwuchs?! Gleichwohl entstammt die Passage seinem neuen Lied "Musketiere", das an diesem Freitag erschienen ist. "Das ist ein wichtiges Lied für mich. Vielleicht das wichtigste", schrieb Forster auf seiner Instagram-Seite kurz vor der Veröffentlichung des Songs.

Vater, Mutter, Kind?

Es hat nicht lange gedauert, bis auch Lena Meyer-Landrut einen Ausschnitt des Videos zu "Musketiere" bei sich postete. Ihr Kommentar dazu fiel allerdings rein symbolisch aus: ein großes weißes Herz in der Mitte, umrahmt von zwei kleineren schwarzen Herzen.

Dazu könnten einem doch glatt Bilder von einem Vater und einer Mutter mit dem gemeinsamen Kind in der Mitte in den Kopf schießen. Aber das liegt natürlich ausschließlich im Auge des Betrachters.

Lena und Mark Forster kennen sich schon länger. Spätestens 2015, als sie gemeinsam in der Jury der Castingshow "The Voice Kids" saßen, liefen sie sich das erste Mal über den Weg. Ein Jahr darauf arbeiteten sie etwa bei der Synchronisation des Films "Trolls" zusammen. Wieder ein Jahr später nahmen sie gemeinsam an der Vox-Show "Sing meinen Song" teil.

Lena legte "Strip" hin

Medienberichten zufolge sollen sie inzwischen nicht mehr nur Freunde sein. Anfang 2021 soll Lena ein Kind zur Welt gebracht haben. Offiziell haben sich die beiden dazu allerdings noch immer nicht geäußert.

Nicht nur Forster ist derzeit musikalisch umtriebig. Auch Lena meldete sich nach längerer Funkstille Anfang Juni mit dem Song "Strip" zurück. Da hielt sich der "Kollege" allerdings mit Kommentaren zurück. Doch wer weiß? Vielleicht gibt es ja bei Lenas nächstem Song auch von ihm mal ein Herzchen.