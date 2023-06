Mit sogenannten Lipsync-Videos werden die Zwillinge Lisa und Lena Mantler zu Stars in den sozialen Netzwerken. Doch ihr Erfolg hat auch seine Schattenseiten, wie die beiden nun berichten. Bei verbalen Attacken im Netz bleibt es dabei nicht.

Die Social-Media-Stars Lena und Lisa Mantler erfahren nicht nur Sympathie. So würden sie nicht nur im Netz auch mit jeder Menge Hass konfrontiert, sondern hätten auch schon offene Gewalt erlebt, berichten sie jetzt in einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

"Ich wurde einfach auf der Straße verprügelt", offenbart Lena Mantler in dem Interview. Ihre Zwillingsschwester Lisa ergänzt: "Wir wussten immer, dass unsere Präsenz so was provozieren kann. Es hacken ja auch Leute auf Social Media auf einem rum. Dass Lena das passiert ist, war trotzdem ein Schock - für uns beide."

Erschrocken habe sie auch die Reaktion im beruflichen Umfeld, führen die Geschwister aus. Nach der Attacke habe sie sich verloren gefühlt, erläutert Lena, aber bei der Arbeit habe das niemand ernst genommen: "Ich hatte ein blaues Auge und ein geschwollenes Gesicht - und es ging nur darum, wie man das überschminkt." Trotz einer Gehirnerschütterung und eines geprellten Jochbeins habe sie noch drei Tage gearbeitet - danach habe sie "bei relativ vielen Leuten einen Schnitt gemacht".

Rat zu digitalen Pausen

Obwohl die Influencerinnen viel dem Internet verdanken, raten sie zu digitalen Pausen. "Ich habe kein Tiktok mehr. Und als Bildschirmzeit setze ich mir 20 Minuten am Tag´", sagt Lisa Mantler und fügt hinzu: "Nur weil ich selbst auf Social Media zu sehen bin, heißt das nicht, dass ich den ganzen Tag davor hängen muss."

Die heute 21-jährigen Zwillinge brachten es bereits im Teenager-Alter auf der damaligen Plattform Musical.ly, die inzwischen im Netzwerk Tiktok aufgegangen ist, zu Berühmtheit. Die Aufmerksamkeit zogen sie insbesondere mit sogenannten Lipsync-Videos auf sich, in denen sie zu bekannten Hits ihre Lippen synchron bewegten und tanzten.

Heute haben die beiden auf Tiktok rund 13,5 Millionen Followerinnen und Follower. Ihre Präsenz beschränkt sich aber nicht länger darauf. So bringen sie es etwa bei Instagram mittlerweile sogar auf mehr als 19 Millionen Fans. Auch die klassischen Medien sind auf die beiden aufmerksam geworden. So fungierten sie beispielsweise nach der "Wetten, dass..?"-Rückkehr ins Fernsehen als Backstage-Moderatorinnen der TV-Show.