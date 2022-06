Vor allem mit ihren Lipsync-Videos werden die Zwillinge Lisa und Lena schon vor Jahren zu Social-Media-Superstars. 13,6 Millionen Followerinnen und Follower zählt heute ihr Tiktok-Kanal. Vielleicht ist ja auch Lisas künftiger Ehemann unter ihnen? Zumindest hat sich die 19-Jährige nun verlobt.

Gerade erst war die Social-Media-Welt wegen einer Trennung in heller Aufregung. Schließlich hat mit Julian und Bianca "Bibi" Claßen nicht irgendein Influencer-Paar sein Liebesaus verkündet, sondern eines der erfolgreichsten deutschen Youtube-Duos überhaupt.

Dabei sind die beiden 29-Jährigen eigentlich bereits in gewisser Weise von gestern. Das soziale Netzwerk der Stunde heißt schließlich Tiktok. Und das haben die Zwillinge Lisa und Lena schon vor Jahren von Deutschland aus aufgemischt. Das heißt: Angefangen haben die beiden seinerzeit noch beim Dienst musical.ly, ehe dieser von Tiktok geschluckt wurde.

Lisa und Lena Mantler, wie die beiden mit vollem Namen heißen, waren dabei noch picklige Teenager, als sie ihre ersten sogenannten Lipsync-Videos veröffentlichten, in denen sie einfach die Lippen zu bekannten Songs bewegten. Und Teenager sind die beiden tatsächlich immer noch - erst am 17. Juni feiern sie ihre 20. Geburtstage.

"Ich habe Ja gesagt"

Die Nachricht, dass sich mit Lisa die um einige Minuten jüngere der beiden Schwestern jetzt mit gerade mal 19 Jahren verlobt hat, schlägt dementsprechend ein wie eine Bombe. Bekannt gegeben hat sie das höchstselbst - nicht etwa bei Tiktok, sondern auf Instagram.

So postete Lisa auf der gemeinsamen Präsenz der beiden Zwillinge ein Schwarzweiß-Foto, das ihre Hand in der Hand eines Mannes zeigt. An ihrem Finger leuchtet ein nigelnagelneuer Verlobungsring. Dazu schreibt die Influencerin ebenso knapp wie eindeutig: "I said yes - Lisa" ("Ich habe Ja gesagt - Lisa").

Die Fans des Geschwister-Duos können es kaum fassen. Schließlich war bis dato noch nicht einmal bekannt, dass Lisa liiert ist. Um wen es sich bei dem Mann an ihrer Seite handelt, ist auch weiterhin ein Geheimnis. Vielleicht ist es ja einer der rund 13,6 Millionen Tiktok-Follower der Zwillinge. Aber das ist selbstredend die pure Spekulation.