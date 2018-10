Unterhaltung

Halloween kann kommen: Lena zeigt sich blutrünstig

Der Countdown zur gruseligsten Nacht des Jahres läuft. Und da will auch Lena Meyer-Landrut nicht die Angsthäsin geben. Stattdessen präsentiert sie schon einmal ihr Halloween-Outfit - nach dem Motto: "Schau mir in die blutunterlaufenen Augen, Kleiner."

Zweimal werden wir noch wach. Dann schlägt wieder die Geisterstunde. Am 31. Oktober ist Halloween, das schaurig-schönste Fest des Jahres. Längst wird es nicht mehr nur in den USA zelebriert, sondern erfreut sich auch hierzulande großer Beliebtheit. Klar, dass da auch viele Promis ausgelassen mitfeiern.

Heidi Klum macht es seit vielen Jahren vor. Das Rätselraten um ihr Kostüm wird alljährlich schon Tage bis Wochen vor Halloween zum Ereignis. Nicht ganz so groß ist das Bohei, das Lena Meyer-Landrut um ihr Outfit macht. In den sozialen Netzwerken präsentiert sie nun dennoch schon einmal, wie sie übermorgen die Leute erschrecken könnte - falls sie sich bis dahin nicht noch etwas gänzlich anderes einfallen lassen sollte.

"Halloween mood"

Das Bild, das Lena gepostet hat, zeigt sie ungewöhnlich fahl. Das dürfte zum einen daran liegen, dass sie für ihre Kostümierung doch tatsächlich erblondet ist. Zum anderen sind ihre Lippen und ihr Gesicht hell geschminkt.

Umso tiefer hat die 27-Jährige dafür bei ihren Augen in die Schmink-Schatulle gegriffen. Die sind nicht nur dunkel umrandet, aus ihnen scheint auch Blut über die Wangen der Sängerin zu fließen. Zudem hat sich Lena in einem Auge eine Kontaktlinse eingesetzt, mit der sie ihr Gegenüber nun mit starrem Blick betrachtet.

Immerhin: Lenas Kopf ziert auch ein Blumenkranz. Der erinnert an das Outfit, das gern in Mexiko zum "Día de los Muertos" ("Tag der Toten") getragen wird. Zu dem Foto schreibt die Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin von 2010 einfach nur: "Halloween mood" ("In Halloween-Stimmung"). Und tatsächlich: Auch wir sind jetzt schon ganz in Gruselstimmung.

