Mit Joachim Llambi hatte bereits ein Jury-Mitglied bei "Let's Dance" Corona. Danach erwischte es gleich mehrere Promis und Profis. Und nun schlägt das Virus schließlich auch innerhalb des Moderations-Duos zu: Daniel Hartwich ist infiziert.

Mit dem Coronavirus ist nach wie vor nicht zu scherzen. Kaum etwas könnte dies in diesen Tagen deutlicher machen als die Situation bei der RTL-Show "Let's Dance" (auch auf RTL+ abrufbar). Beinahe scheint es, als verginge kein Tag ohne eine Meldung zur Infektion eines Mitglieds von Cast oder Crew. Und so gibt es nun tatsächlich bereits den nächsten Fall.

Nachdem das Virus schon in der Jury, unter den Promis sowie den Profitänzerinnen und -tänzern heftig grassiert ist, ist es nun auch in den Reihen des Moderations-Duos angelangt: Daniel Hartwich ist positiv getestet worden. Damit fällt er für die kommende fünfte Sendung an diesem Freitag ab 20.15 Uhr aus. Der 43-Jährige befinde sich aktuell in Quarantäne, gab RTL bekannt.

Mit wem Hartwichs Kollegin Victoria Swarovski stattdessen durch die Live-Show führen wird, stand zunächst nicht fest. RTL erklärte allerdings, dies solle zeitnah mitgeteilt werden.

Auch Casselly fällt aus

Erst am Montag war bekannt gegeben worden, dass sich mit Zirkusartist René Casselly abermals einer der prominenten Kandidatinnen und Kandidaten angesteckt hat. Der 25-Jährige muss deshalb am Freitag ebenfalls eine Zwangspause einlegen.

So scheinen die Corona-Infektionen in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel gar kein Ende nehmen zu wollen. Juror Joachim Llambi musste bereits in der Auftaktshow passen. Schauspieler Hardy Krüger jr. fiel in den beiden ersten regulären Shows aus und musste das Format schließlich komplett verlassen.

Auch die Promis Caroline Bosbach, Timur Ülker und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg hat es schon erwischt. Zudem mussten die Tanzprofis Andrzej Cibis, Malika Dzumaev und Kathrin Menzinger aufgrund einer Corona-Erkrankung pausieren. Menzinger ist die Partnerin Cassellys auf dem Parkett. So ist diese Paarung gleich zwei Wochen in Folge ein Opfer der Pandemie.