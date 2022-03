Das Coronavirus wütet weiter - auch in den Reihen von "Let's Dance". Ob in der Jury, bei den Promis oder unter den Profis auf dem Parkett, überall hat es bereits zugeschlagen. Nun gibt es leider auch schon wieder den nächsten Ausfall zu beklagen: René Casselly.

Die Pandemie bremst den nächsten Teilnehmer bei "Let's Dance" aus: Zirkusartist René Casselly hat sich mit dem Coronavirus infiziert. "Leider keine guten Nachrichten für René Casselly: Er wurde positiv getestet und wird in Show 5 ausfallen. Wir wünschen gute Besserung und eine schnelle Genesung", gab RTL auf Instagram bekannt.

Cassellys Tanzpartnerin Kathrin Menzinger war bereits in der vergangenen Woche positiv getestet worden und musste in der Show am Freitag aussetzen. Sie schreibt unter dem Instagram-Post: "Ich habe so gehofft, dass du's nicht bekommst. Gute Besserung Partner, werde schnell wieder fit. Wir haben noch viel vor."

Unterdessen hat sich Casselly auch schon persönlich aus der Quarantäne gemeldet. Mit leicht angerauter Stimme sagt er auf Instagram: "Ich bin einfach extrem traurig, dass wir nächste Woche nicht in der Show dabei sind. Mein Herz blutet. Ich hätte so Bock gehabt, wieder mit Kathrin zu tanzen. Die arme Kathrin muss jetzt noch eine Woche aussetzen. Ich hoffe, dass wir bald wider fit sind und endlich wieder das Training starten dürfen."

Casselly drückt die Daumen

Weiter wünscht er den anderen Paaren am kommenden Freitag ab 20.15 Uhr bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar) eine erfolgreiche Show. Er werde vor dem Fernseher sitzen und ihnen die Daumen drücken.

Die aktuelle "Let's Dance"-Staffel ist seit Beginn von Corona überschattet. Juror Joachim Llambi musste in der Auftaktshow passen. Schauspieler Hardy Krüger jr. fiel in den ersten beiden regulären Shows aus und musste das Format schließlich komplett verlassen.

Auch die Promi-Tänzer und -Tänzerinnen Caroline Bosbach, Timur Ülker und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg hatte es schon erwischt. Ebenso mussten die Tanzprofis Andrzej Cibis und Malika Dzumaev wegen positiver Corona-Tests eine Zwangspause einlegen.