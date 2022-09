Elizabeth II. liebte ihre Corgis - doch in ihrem Umfeld teilten nicht alle diese Begeisterung.

Auf vielen offiziellen Fotos der Queen waren auch ihre kurzbeinigen Hunde mit den spitzen Ohren zu sehen. Die Corgis hatten es Elizabeth II. ganz besonders angetan, sie hatte sogar eine eigene Zucht. Nach dem Tod der Königin ist die Hunderasse beliebt wie nie.

Der Tod von Königin Elizabeth II. hat die Preise für die Lieblingshunde der Queen in die Höhe schnellen lassen. "Die von registrierten Corgi-Züchtern verlangten Preise haben heute ein neues Hoch erreicht", teilte die Haustier-Plattform "Pets4Homes" mit. Die Preise waren demnach doppelt so hoch wie noch drei Tage zuvor. Für einen der kleinen Hütehunde wurden demnach mehr als 2500 Pfund (2795 Euro) verlangt.

Corgis hatten die Queen seit ihrer Jugend begleitet. Sie hatte selbst Corgis gezüchtet, dieses Hobby aber vor ein paar Jahren aufgegeben. Auf offiziellen Fotos der britischen Königin waren die meist sandfarbenen, kurzbeinigen Hunde mit ihrem dichten Fell und den spitzen Ohren häufig zu sehen. "Die Königin war, neben vielen anderen Dingen, eine weltbekannte Hunde-Liebhaberin und symbolisierte wirklich die Liebe und Zuneigung, die unser Land für seine Hunde empfindet", sagte der Chef des Kennel Club, des Dachverbands der britischen Hundezüchtervereine, Mark Beazley.

Elizabeth II. mit ihren Hunden im Mai 1973 (Foto: picture-alliance / dpa)

Elizabeth II. war am 8. September nach 70 Jahren auf dem britischen Thron im Alter von 96 Jahren gestorben. Am Montag vergangener Woche fand ihr aufwändig zelebriertes Staatsbegräbnis statt. Nach dem Tod der Queen übernehmen Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson, genannt "Fergie", ihre Hunde. Insgesamt sind es vier: Muick, Sandy, Candy und Lissy.

Die Liebe der Königin zu den Corgis, offiziell Welsh Corgi Cardigan, geht auf Susan zurück, eine Hündin, die sie von ihren Eltern zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Susan durfte sogar mit auf Hochzeitsreise gehen. Mit Susan begann die Königin eine Zucht, deren letzter Nachkomme Willow 2018 starb.

Nicht alle in ihrer Umgebung teilten die Begeisterung für Corgis: Die Rasse gilt als selbstbewusst mit Hang zur Bissigkeit, wie viele Angestellte in den Palästen der Queen über die Jahre schmerzlich erlebt haben. Viele Gäste konnten ein Lied von der Angriffslustigkeit der Tiere singen. Auch die Königin wurde in die Hand gebissen.