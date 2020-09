Sängerin Lily Allen hat in ihrem Leben schon so einiges durch: Drogenprobleme, sexuelle Eskapaden, eine gescheiterte Ehe, eine Fehl- und eine Totgeburt. Doch womöglich ist sie jetzt zumindest in Liebesdingen endlich auf der Sonnenseite angelangt. Jedenfalls hat sie abermals geheiratet.

In Zeiten der Corona-Krise ist das mit dem Heiraten ja so eine Sache. Lily Allen soll sich trotzdem getraut haben. Und das nicht irgendwo, sondern tatsächlich im Hochzeitsmekka Las Vegas.

Der Bräutigam an ihrer Seite ist der unter anderem aus der Netflix-Serie "Stranger Things" bekannte US-Schauspieler David Harbour, mit dem Allen im vergangenen Jahr zusammengekommen sein soll. Erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten sich die beiden im Januar 2020.

Sowohl Allen als auch Harbour posteten auf ihrer jeweiligen Instagram-Seite Fotos von der Zeremonie in der US-amerikanischen Glücksspiel-Metropole. So ist auf Harbours Account etwa ein Bild zu sehen, auf dem er seine Braut vor einer Hochzeitskapelle in den Armen trägt. Allen trägt einen Schleier sowie ein schlichtes weißes und beinfreies Kleid, er hat sich einen dunkelblauen Anzug übergestreift.

Hamburger und Pommes

Im Vordergrund ist ein Herr zu sehen, der aussieht wie eine Reinkarnation von Elvis Presley. Tatsächlich soll der Imitator des "King of Rock'n'Roll" während der Feierlichkeiten eine zentrale Rolle gespielt haben. So schreibt Harbour zu seinem Post: "Im Rahmen einer vom King persönlich durchgeführten Trauung heiratete die Prinzessin des Volkes ihren ergebenen, von niederer Abstammung, aber freundlichen Kreditkartenbesitzer während einer wunderschönen Zeremonie, erleuchtet vom rußigen Himmel dank eines Meilen entfernt brennenden Staates inmitten einer globalen Pandemie."

Auf einem weiteren Bild präsentiert der 45-Jährige zudem das Hochzeitsmahl, das es zur Feier des Tages gab: Hamburger, Pommes und Softdrinks. Auf dem Foto sind auch die beiden Töchter Allens aus einer früheren Ehe zu sehen.

Hochzeitsgäste mit Mund-Nasen-Schutz

Die Sängerin selbst postete ebenfalls Bilder von der Hochzeit. Eines zeigt sie und Harbour lachend im Inneren der Kapelle, während der Elvis-Imitator etwas ins Mikro spricht oder singt. Ein anderer Schnappschuss zeigt das Hochzeitspaar auf der Straße. Auf einer dritten Aufnahme wiederum präsentiert sich die 35-Jährige beim Verzehren eines Hamburgers in ihrem Hochzeitsdress. Im Hintergrund prangt ein Schild an der Hauswand: "Please do not feed the birds" ("Bitte füttern Sie die Vögel nicht").

Britischen Medienberichten zufolge waren während der Trauung lediglich 30 Gäste anwesend. Sie alle trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Nur Allen und Harbour durften auf das Tragen einer Maske verzichten, als sie zum Altar schritten.

Turbulentes Privatleben

Die Britin Allen hat in ihrem Privatleben schon so einige Turbulenzen hinter sich. Über ihren Drogenmissbrauch sprach die Interpretin von Songs wie "Not Fair", "Fuck You" und "Hard Out Here" in der Vergangenheit ebenso freimütig wie über ihre sexuellen Eskapaden. So habe sie etwa eine Zeit lang Frauen für Sex bezahlt.

Auch in ihrem Beziehungsleben ging es schon drunter und drüber. Ihre erste, 2011 geschlossene Ehe, mit Musikerkollege Sam Cooper scheiterte und wurde 2018 geschieden. Aus ihr gingen jedoch die beiden 2011 und 2013 geborenen Töchter hervor. Zuvor hatte Allen beim Versuch, Mutter zu werden, mehrere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Nach einer Fehlgeburt 2008, als noch Chemical-Brothers-Mitglied Ed Simons ihr Partner war, erlitt sie zwei Jahre später im sechsten Schwangerschaftsmonat die Totgeburt eines Kindes mit Cooper.