Lisa und Lena Mantler zählen zu den bekanntesten Influencern Deutschlands. Auf Tiktok und Instagram folgen ihnen Millionen, mit "Get up" starten die Zwillinge dieses Jahr sogar als Schauspielerinnen durch. Doch als Duo soll nun Schluss sein.

Die bekannten deutschen Influencerinnen Lisa und Lena Mantler haben bekanntgegeben, in Zukunft nicht mehr als Duo unterwegs sein zu wollen. Auf Instagram veröffentlichten die Zwillingsschwestern ein Video, um ihren Fans die schweren Herzens getroffene Entscheidung zu erklären und nebenbei auch noch einmal ihre unglaubliche Karriere Revue passieren zu lassen.

Dort erläuterte Lena: "Es gibt Boyband-Breakups, und wir haben unseren Boyband-Breakup auch. Wir machen das schon so lange zusammen und wir vergessen manchmal, dass wir erst 21 sind. Durch die ganzen Erfahrungen haben sich unsere Interessen so unterschiedlich entwickelt. Wir hatten eine Zeit, da sahen wir glitzegleich aus. Wir sind zwar Zwillinge, aber haben unterschiedliche Talente."

In dem Kommentar zu ihrem Video stellten die beiden jedoch klar, dass sie sich trotz der offiziellen Trennung immer noch blendend verstehen. Dort heißt es: "Wir lieben uns und haben vor einiger Zeit gemerkt, dass es an der Zeit ist, uns auf uns selbst zu konzentrieren... ABER wir werden immer Lisa und Lena sein, nur jetzt ein bisschen privater."

Millionen hängen ihnen an den Lippen

Ganz ohne ihre Stars müssen die schockierten Fans jedoch auch in Zukunft nicht auskommen. Der gemeinsame Instagram-Account soll fortan von Lena alleine weiterbetrieben werden, während sich Lisa nach neuen Herausforderungen umschauen will.

Im Jahr 2015 starteten die Stuttgarter Zwillinge Lisa und Lena Mantler im Alter von 13 Jahren ihren eigenen Kanal auf dem Social-Media-Portal TikTok, das seinerzeit noch unter dem Namen musical.ly firmierte. Innerhalb kürzester Zeit gelang es ihnen, mit sogenannten Lipsync-Videos zu englischsprachigen Pop-Hits eine stetig anwachsende Fangemeinde zu versammeln. Dabei bewegen die Influencerinnen ihre Lippen synchron zu angesagten Songs.

Acht Jahre später gehören sie zu den größten Internet-Stars des Landes - mit rund 14 Millionen Followern auf TikTok und 20 Millionen auf Instagram. Im Kino gaben die beiden dieses Jahr ihr gemeinsames Schauspieldebüt in "Get Up".