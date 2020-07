Familienplanung ist für Daniela Katzenberger eine heikle Sache: Dass es mit einem zweiten Kind bisher nicht geklappt hat, stört die Katze gar nicht so sehr - vielmehr fühlt sie sich und Ehemann Lukas von der Öffentlichkeit und "Dinkelkeks-Müttern" unter Druck gesetzt.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis haben 2016 geheiratet. Zuvor hatte das Paar seine Liebe bereits mit der Geburt der gemeinsamen Tochter Sophia gekrönt. Doch wie sieht es mit einem weiteren Kind aus? "Wir haben es eine ganze Zeit lang drauf angelegt. Mit Sex nach Terminplan und so", sagte Katzenberger der "Bild am Sonntag". Bislang habe es aber "nicht geklappt". Der Druck auf sie und Cordalis sei immer größer geworden, nachdem sie der Öffentlichkeit davon erzählt habe.

Auch ihre Tochter sei immer älter geworden "und irgendwann hab ich dann gesagt: Ich will vielleicht gar kein zweites Kind mehr", so Katzenberger. "Da war ich bei den Dinkelkeks-Müttern auch wieder durch. Habe man kein Kind, werde man als egoistisch verurteilt, nur ein Sprössling werde sicherlich "ein trauriges Einzelkind. Zwei sind der heilige Durchschnitt, das perfekte Bild von einer Familie - und ab drei oder vier denken alle, du produzierst einen Familienclan".

"Nicht falsch verstehen, ich liebe Sophia abgöttisch", sagte Katzenberger weiter, aber als Mutter müsse man "immer noch den letzten Tropfen Energie" aus sich herausquetschen. Man müsse in jeder Lage "funktionieren". Außerdem habe sie "zu Hause ja irgendwie zwei Kinder, Lucas ist ja auch noch da", so der Reality-Showstar. Sie habe gelernt, "was für ein Luxus ein Leben ist, wenn man nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt, aufs Sofa fallen und einfach nur den Fernseher anschalten kann."