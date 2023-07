Manchmal kommt es darauf an, was man zeigt - und was eben auch nicht. So machen am Wochenende zunächst Aufnahmen die Runde, die nahelegen, Machine Gun Kelly sei auf einer Kirmes angegriffen worden. Nun aber wird klar: Der Rapper hat die Prügelei selbst angefangen. Wegen Megan Fox?

Seit Mitte 2020 sind Schauspielerin Megan Fox und Sänger Machine Gun Kelly ein Paar. Mit ihren mitunter skurrilen Auftritten haben sie schon für so manche Schlagzeile gesorgt. Doch ebenso wissen wir: Die Liebe der beiden stand in den vergangenen Jahren immer wieder auch auf wackeligen Beinen.

So kriselte es Anfang des Jahres abermals gewaltig zwischen den beiden Verlobten. Mit einer Paartherapie, so hieß es, versuchten sie dennoch zu retten, "was zu retten ist". Offenbar mit Erfolg, denn seit April sah man die 37-Jährige und ihren vier Jahre jüngeren Freund wieder häufiger zusammen turtelnd in der Öffentlichkeit.

Inmitten ihres Liebescomebacks unternahmen Fox und Machine Gun Kelly, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, nun auch einen Ausflug auf eine Kirmes in New York. Als sie eines der Fahrgeschäfte auf der "Orange County Fair" verließen, war es mit der Harmonie jedoch rasch vorbei. Grund war allerdings kein Streit zwischen den beiden Turteltauben. Machine Gun Kelly geriet vielmehr mit einem der Zaungäste in eine handfeste Auseinandersetzung.

"Beautiful as fuck"

So machten am Wochenende bereits Videoaufnahmen die Runde, die nahelegten, der Sänger sei Ziel einer physischen Attacke von einem der Umstehenden geworden. Zu sehen war auch, wie ein Security-Mitarbeiter rabiat den mutmaßlichen Angreifer in die Schranken wies, ehe Fox und Machine Gun Kelly vor der Situation die gemeinsame Flucht ergriffen.

Mittlerweile ist jedoch auch ein Mitschnitt des Vorfalls aus einer anderen Perspektive erschienen. Und dieser macht klar: Es war Machine Gun Kelly, der als erster zu einem Schlag gegen den Schaulustigen hinter der Absperrung ausholte.

Inzwischen ist auch geklärt, was den 33-Jährigen vermutlich so aufgebracht hat. So meldete sich ein gewisser Nelson Zuniga, der mit seinem jüngeren Bruder Angel die Kirmes besucht hatte, beim Promi-Portal "TMZ" zu Wort. "Oh, you're beautiful as fuck" ("Oh, du bist verdammt hübsch"), sei seinem Bruder beim Anblick von Megan Fox herausgerutscht, erklärt Nelson Zuniga. Für Machine Gun Kelly offenbar ein eher unangebrachtes Kompliment, dass er prompt mit einer Backpfeife für Angel Zuniga beantwortete.

Mit anderen Worten: Der Rapper scheint ganz schön eifersüchtig zu sein und seine Emotionen dabei keineswegs im Griff zu haben. Für eine gefestigte Beziehung zwischen ihm und Fox spricht das nun nicht gerade.