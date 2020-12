62 Jahre muss Madonna alt werden, bis sie sich das erste Mal unter eine Tätowiernadel legt. In den sozialen Medien präsentiert sie nun stolz das Ergebnis des Debüts. Auf ihrem Handgelenk prangen zart und schwarz die Buchstaben "LRDMSE". Was will uns die Queen of Pop damit wohl sagen?

Obwohl schon so lange im Musikbusiness, ist Madonna wohl eine der wenigen Musikerinnen, die sich in den vergangenen Jahren nicht schon das eine oder andere Mal mit einem Tattoo verzieren ließen. 62 Jahre ist sie inzwischen alt, und jetzt endlich war es so weit. Bei Instagram zeigt die Queen of Pop nicht nur Einblicke in die Tattoo-Session, sondern präsentiert auch gleich stolz deren Ergebnis.

Auf mehreren Fotos sieht man sie zunächst im Gespräch mit dem Tätowierer East Iz vom "Shamrock Social Club" in Hollywood, der sich offenbar auf feine Schriftzüge spezialisiert hat. Nach verschiedenen Eindrücken aus dem Shop sieht man die Sängerin dann auch in dem Moment auf der Liege liegen, als es endlich losgeht. Allzu lange dürfte die Session angesichts des dann präsentierten fertigen Tattoos aber nicht gedauert haben. In dünner Schreibmaschinenschrift steht auf Madonnas Handgelenk nun "LRDMSE" geschrieben.

6 Kinder - 6 Buchstaben

Fans der Musikerin wissen natürlich sofort Bescheid. Bei dem vermeintlichen Buchstabensalat handelt es sich um die Kombination aus den Anfangsbuchstaben der Namen ihrer Kinder in chronologischer Reihenfolge. Das sind die 24-jährige Lourdes, der 20 Jahre alte Rocco, der 15-jährige David, die ein Jahr jüngere Mercy sowie die acht Jahre alten Zwillinge Stelle und Estere.

Mit dem britischen Filmemacher Guy Ritchie bekam Madonna Sohn Rocco. David, Mercy sowie die Zwillinge Stelle und Estere hat sie adoptiert. Und Lourdes stammt aus ihrer Beziehung mit dem Fitness-Trainer Carlos Leon. Die Älteste hat übrigens deutlich mehr Tattoos als ihre Mutter, wie man auch auf einigen Fotos der aktuellen Kampagne der Unterwäschemarke "Juicy Couture" sehen kann, für die sie modelte.

Auf einem der Fotos erkennt man sie dann sogar nur an ihren Tattoos, denn es zeigt lediglich ihre spärlich mit einem Neckholder-Top bedeckten Brüste sowie ihre Arme. Für dieses Bild wird sie besonders gefeiert, da sie sich offenbar nichts aus ihrer dunklen Körperbehaarung macht und sie lieber zur Schau stellt, als sie sich entfernen zu lassen.