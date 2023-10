Serkan und Samira mischen die Karten in der Sommerhaus-WG neu.

Auch nachdem vier Problembären die Sommerhaus-WG verlassen mussten, kehrt keine Ruhe ein! Von wegen Verschnaufpause. Zwei neue Bewohner sind im Anmarsch und bringen jede Menge Energie mit. Dass dies den alten Hasen missfällt, liegt auf der Hand!

Nachdem im "Sommerhaus der Stars" in der sechsten Folge sprichwörtlich das Gartentor zur Hölle aufgemacht wurde und die Fan-Gemeinde vor den heimischen Bildschirmen den Trash-TV-Eklat des Jahres miterlebt hat, könnte man nun meinen, dass wieder etwas Ruhe einzieht. Aber weit gefehlt, denn neue Mitbewohner sind im Anmarsch! Und diese sind ausgerechnet Serkan, der "Max Mustermann in real life" und seine "Furie" Samira. Oder, wie die beiden sich selbst vorstellen: "Wir sind die, die durch das Knattern 'ne Tochter gemacht haben."

Das "Sommerhaus" in TV und Stream "Das Sommerhaus der Stars" ist immer dienstags und mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die jeweils aktuelle Folge ist zudem bereits eine Woche vorher auf RTL+ abrufbar.

Kaum durch das beschauliche Gartentor spaziert, formiert sich gegen die Newcomer die erste Front. Serkan ist nämlich der Erzfeind von Muckibuden-Renner Aleks. Viele Zuschauer fragen sich: Warum das denn? Erneut wird die Realität auf jene Plattform verlagert, die für Aleks & Co. das Neue Testament zu sein scheint. Der ach so gemeine Serkan hat nämlich mal was Böses über Aleks kommentiert, als der einen "Shitstorm hatte", weshalb der Pumper folglich große Lust hat, dem bösen Kommentator "das Maul zu stopfen".

Einfach herrlich, wie Maurice sich dem Neuen gegenüber anbiedert und ihn über Interna rund um den "falschen Fünfziger" einweiht. Zwischendurch wird bei einem "Drecksspiel" ein bisschen gewonnen und sehr viel verloren. Aber hey, können wir bitte mal festhalten, wie "voll ungerecht" es ist, dass "die Neuen" die Schlammschlacht mit der besten Zeit von 11.55 Minuten gewinnen und somit ihre Mitbewohner komplett "rasieren"? Schließlich sind Serkan und Samira noch voller Tatendrang und haben viel mehr Energie als der Rest der Trümmertruppe.

"Du hast ein dickes Problem mit dir selbst"

Inzwischen bringen die kleinsten Dinge die Leutchen dazu, emotional freizudrehen. Eine dreckige Badewanne etwa oder aber, als "die Perle" von Maurice plötzlich präferiert, "wie ein Kind zu sprechen". Auch die Kalendersprüche, die im Haus fallen, nerven nur noch! Maurice, bitte lass das! Konzentriere dich lieber auf dich! Denn: "Du hast ein ganz dickes Problem mit dir selbst!" Hach ja, früher, so Maurice, sei einfach alles besser gewesen. "Da haben noch die Omis dafür gesorgt, dass Essen auf den Tisch kommt. Heute geht's nur noch darum, wer die höchsten Schuhe anhat."

Folge 7 im Sommerhaus ist auch die Folge, in der der Zuschauer einem seiner Lieblingsspiele beiwohnen kann: Startschuss für eine neue Runde Auto-Parkour. Der Fahrer ist blind, der Beifahrer gibt Anweisungen. Du, Tim, bist du bitte so nett und drehst das Lenkrad erstmal kurz "halblinks", um dann in das Rechts von deiner Carina einzuschlagen? Das Ganze aber bitte ohne auszurasten!

"Blind Einparken" ist ein absolutes "Psychospiel"! Schnell kommen die Fahrschüler an ihre Grenzen. Es gibt Tränen, Gezänk und Geplärre. Einzig und allein Aleks und Vanessa gelingt es, die Karre in die Parklücke zu bugsieren. Dass die beiden auf der Überholspur sind, kommt beim Rest der Gruppe überhaupt nicht gut an.

"Ich weiß, ich habe das verkackt"

Nur Tim und seine "Caaarina" haben andere Probleme. Die beiden gelten als schwächstes Glied der WG und führen das Stimmungsbarometer an. Mit gleich drei Stimmen sind sie am meisten von allen Paaren vom Rauswurf bedroht. Die Schuldige hat der gute Tim schnell ausgemacht - seine eigene Partnerin. Immer wieder weist der Ballermann-Barde sie zurecht und hört damit auch nicht auf, als sie ihm gefühlt schon hunderte Male beigepflichtet hat. Nachdem sie sich immer wieder dieselbe Schallplatte anhören muss, platzt ihr sprichwörtlich die Halsschlagader: "In deinen Augen kann ich eigentlich gar nichts! Ich weiß, ich habe das verkackt! Ich habe gesagt, ich sehe es ein, aber du machst immer weiter."

Die siebte Folge endet mit einem Cliffhanger. Denn wie der Zuschauer sehen kann, ist nach Walentinas Abgang im Haus alles andere als Lagerfeueratmosphäre. Nur ein Paar klammert sich jetzt an den brüchigen Strohhalm der Hoffnung, bei der kommenden Nominierung nicht die Geige einpacken zu müssen. Lieber Tim, vielleicht solltest du die Schuld nicht immer bei anderen suchen!

Sie können vom "Sommerhaus" nicht genug bekommen? Ab jetzt können Sie die dramatischen Ereignisse zweimal in der Woche verfolgen. Die Ausstrahlung ist, wie gewohnt, dienstags 20.15 Uhr und zusätzlich am Mittwoch. Außerdem: die Sommerhaus-Analyse im ntv-Podcast "Ditt & Datt & Dittrich", wo in der aktuellen Folge Doris Büld, Partnerin von Fußballstar Mario Basler, pikantes Insiderwissen preisgibt.