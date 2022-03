"Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich hat es in diesen Tagen nicht ganz leicht. Erst wird bekannt, dass er an Corona erkrankt ist. Nun bekommt er auch noch von Sänger Mark Forster sein Fett weg. Aber keine Sorge: Ganz ernst gemeint ist dieser Diss nicht.

Eins haben Daniel Hartwich und Mark Forster gemeinsam: Beide sind sie seit mittlerweile vielen Jahren im Showgeschäft zu Hause. Hartwich ist so etwas wie die RTL-Allzweckwaffe für alle Moderationsaufgaben - vom Dschungelcamp über "Das Supertalent" bis hin zu "Let's Dance". Forster hingegen hat sich seit seinem Debütalbum vor zehn Jahren zu einem der erfolgreichsten deutschen Popstars gemausert.

Doch hätten die Karrieren der beiden womöglich auch ganz anders verlaufen können? Oh ja, glaubt man dem, was Forster nun in einem Interview mit dem Radiosender 104.6 RTL ausgeplaudert hat.

Wie der 39-Jährige verrät, bewarb er sich vor rund 15 Jahren um einen Moderationsjob für eine Forschungssendung beim TV-Spartensender DMAX. "Ich habe ein Casting mitgemacht und war in der Endrunde - kurz vor einer Karriere als Fernsehmoderator", erklärt Forster, um schließlich hinzuzufügen: "Hab dann aber verloren gegen Daniel Hartwich."

"Daniel Hartwich lebt mein Leben"

Als die Radiomoderatoren mit Erstaunen auf diese Enthüllung reagieren, legt der Sänger noch einmal nach: "Und Daniel Hartwich, sozusagen dieser bebrillte Kackfrosch, steht zwischen mir und meiner Fernsehkarriere bei DMAX. Ich hab das noch nie herauslassen können, öffentlich."

Während die Moderatorin darüber sinniert, dass er ja dann nun womöglich Dschungelcamp-Moderator wäre, haut Forster weiter auf den Putz: "Ich wäre überall Moderator. Daniel Hartwich lebt mein Leben. Ich finde, ich hab's auch besser gemacht."

Schließlich fordert der Musiker Hartwich sogar zu einem Duell heraus. "Der soll nach Berlin kommen, dann machen wir nochmal ein Moderations-Casting gegeneinander", schlägt Forster vor, ist sich zugleich jedoch sicher, Hartwich traue sich "eh nicht".

Tatsächlich gehörte die Arbeit bei DMAX zu Hartwichs ersten Moderationsaufgaben im Fernsehen. Von 2006 bis 2007 führte er hier durch die Sendung "D Tech", ehe er zu RTL wechselte. Ob er andernfalls wohl eine Karriere als Sänger eingeschlagen hätte? Das werden wir nun leider nie erfahren.