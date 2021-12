Bei Union Berlin sitzt Max Kruse zuletzt auf der Bank. Vielleicht ja auch, um ihn vor seiner Hochzeit zu schonen. Schließlich hat der 33-Jährige den Gang vor den Traualtar angetreten. Dies macht er nun mit einem Schnappschuss öffentlich.

Sein Antrag war schon mal spektakulär. Den stellte Max Kruse nämlich im Juli bei den Olympischen Spielen in Tokio vor laufender Kamera. Als ihn eine Reporterin zum 3:2-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Saudi-Arabien befragte, ging der Fußballer vom FC Union Berlin auf die Knie, um so um die Hand seiner Lebensgefährtin Dilara Mardine im fernen Berlin anzuhalten.

So machte Kruse die Hochzeit öffentlich. (Foto: Instagram / max.kruse10)

Und die gebürtige Berlinerin mit türkisch-kurdischen Wurzeln hat definitiv Ja gesagt. Schließlich sind die beiden nun nur wenige Monate später tatsächlich bereits Mann und Frau. Davon zeugt ein Schnappschuss, den Kruse in einer Story auf seiner Instagram-Seite gepostet hat. Zu sehen sind die ganz in weiß gekleidete Braut mit einem Strauß ebenfalls weißer Rosen in der Hand und der Fußballer im blauen Anzug mit weißem Hemd und dunkler Krawatte. "Just Married" prangt als sich drehender Schriftzug darüber.

Auch Mardine postete in ihren Instagram-Storys mehrere Bilder und Videos vom Tag der Trauung. Zu sehen ist das Paar etwa beim Verlassen des Standesamtes in Berlin-Schmargendorf oder beim Feiern auf seiner Hochzeitsparty.

Seit eineinhalb Jahren ein Paar

Die Feier fand nach Informationen der "Bild"-Zeitung am Donnerstag in einem Lokal unweit des Kurfürstendamms statt. Auf dem Speiseplan soll ein 3-Gänge-Menü gestanden haben, zu dem unter anderem Riesengarnelen auf grünem Reis, gegrilltes Rinderfilet, Tagliatelle mit Spinat und Crème Brûlée gehört hätten. Die Zahl der Gäste soll dabei überschaubar gewesen sein. Rund 20 Freunde und Verwandte hätten mit dem Paar gefeiert.

Kruse und Mardine sollen sich vor rund eineinhalb Jahren in einer Shisha-Bar kennengelernt haben. Aus einer früheren Beziehung hat der 33-Jährige bereits einen Sohn, der mit seiner Mutter in den USA lebt.

Beim 0:0 seiner Eisernen gegen den SC Freiburg hatte Kruse am Mittwochabend 90 Minuten auf der Bank gesessen. Auch am Tag seiner Hochzeit wurde er von seinem Verein geschont. Laut "Bild"-Zeitung war er am Donnerstag bei Union Berlin vom Training befreit.