Es gab eine Zeit, da war Paul McCartney noch kein Popstar, sondern ein ganz normaler Teenager, der mit seinem späteren Beatles-Kollegen George Harrison Urlaub machte. Dabei kamen sie bei einer Familie unter - und McCartney ließ etwas mitgehen. Später tat es ihm leid - das Schreiben dazu wird nun versteigert.

Noch bevor er mit den Beatles weltberühmt wurde, mopste der heute 78-jährige Paul McCartney eine Decke - und entschuldigte sich Jahrzehnte später dafür. Dieser Entschuldigungsbrief wird nun in London bei Tracks Ltd versteigert. Hier kann man einen Blick auf das Schriftstück und die Geschichte dazu werfen.

Der Brief von Paul McCartney an Irene Brierley soll ein paar Tausend Pfund einbringen. (Foto: picture alliance/dpa/PA Media)

Die Geschichte beginnt im Jahr 1958: Paul McCartney und sein Freund und späterer Bandkollege George Harrison machten per Anhalter Urlaub in Wales. Im Ort Halech durften sie bei einem Bauernhof ihr Zelt aufschlagen. Wegen eines nächtlichen Wolkenbruchs zogen sie ins Haus um - und blieben eine Woche, freundeten sich mit dem Sohn der Familie Brierley an. Als sie im folgenden Jahr zurückkehrten, ließen sie die Decke mitgehen.

"Ich erinnere mich gut an den Spaß"

30 Jahre später entschuldigte sich McCartney handschriftlich bei Irene Brierley, nachdem sie ihn scherzend an die Decke erinnert hatte. "Liebe Frau Brierley (Irene), Ihr Brief hat mich endlich erreicht und es tut mir leid, von meinen 'Schulden' zu hören", schrieb der Ex-Beatle 1989. "Ich erinnere mich gut an den Spaß, den wir in Harlech hatten und hoffe, dass der beigefügte Scheck unsere Geldstreitigkeiten löst." Dazu legte er einen Scheck über 30 Pfund (heute 35 Euro) - sein handschriftlicher Brief soll nun mindestens 3000 Pfund bringen.

1957 hatte McCartney John Lennon kennengelernt; er schloss sich dessen Schülerband The Quarrymen an. 1958 kam McCartneys Schulfreund Harrison dazu. Mit zwei weiteren Freunden, Stuart Sutcliffe und Pete Best, traten sie ab August 1960 unter dem Namen The Beatles auf, zuerst in Hamburg. 1961 verließ Stuart Sutcliffe die Band, 1962 kam der Schlagzeuger Ringo Starr hinzu, der erste Plattenvertrags wurde im selben Jahr unterschrieben.

1963 hatten sie ihre ersten Hits, unzählige folgten, ihr Siegeszug begann und innerhalb kurzer Zeit wurden die Beatles die erfolgreichste und populärste Band der Welt - inklusive "Beatlemania", die bereits 1963 ausbrach.