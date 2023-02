Seit ihrem Zusammenkommen haben Megan Fox und Machine Gun Kelly schon einige skurrile Auftritte und Schlagzeilen produziert. Doch die beiden scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Nun jedoch könnte bei der Schönen und dem Biest alles aus sein. Darauf deutet einiges hin.

Angeblich nippen sie schon mal am Blut des jeweils anderen. Sie posten zu Halloween Fotos, auf denen sie in voller Latex-Klamotte und von ihm im Priester-Gewand die Kommunion entgegennimmt. Und auch sonst sind die Auftritte von Megan Fox und Machine Gun Kelly bisher vor allem eins: schrill, bunt und skurril.

Bei den Grammys vor einer Woche war von einer Beziehungskrise nichts zu spüren. (Foto: IMAGO/Cover-Images)

Doch damit könnte nun tatsächlich Schluss sein. Seit dem Wochenende wird heftig darüber spekuliert, dass die Schauspielerin und der Rapper in einer tiefen Beziehungskrise stecken könnten. Oder sind sie womöglich sogar bereits getrennt?

Die entscheidenden Hinweise, dass bei dem Paar der Wurm drin sein könnte, stammen vom Instagram-Account der 36-Jährigen. Erstens: Bis dato folgte Fox selbst in dem sozialen Netzwerk lediglich drei Männern - Sänger Harry Styles, Schauspieler Timothée Chalamet und eben Machine Gun Kelly. Plötzlich jedoch verschwand der Rapper aus der Liste und wurde durch einen anderen ersetzt: Eminem - ausgerechnet! Schließlich gelten er und Machine Gun Kelly seit Langem als Intimfeinde.

Instagram-Account gelöscht

Zweitens: Am Wochenende postete Fox mehrere Bilder von sich vor einem Badezimmer-Spiegel, zu denen sie eine Textzeile aus dem Beyoncé-Song "Pray You Catch Me" rezitierte: "You can taste the dishonesty, it's all over your breath" ("Du kannst die Unehrlichkeit schmecken, es ist alles in deinem Atem"). Fans spekulierten sofort, dies könne ein Hinweis darauf sein, dass Machine Gun Kelly seiner Partnerin fremdgegangen sei.

Fox heizte die Gerüchte ordentlich an, indem sie - drittens - nahezu zeitgleich alle Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihrem bisherigen Lebensgefährten zeigten, von ihrer Instagram-Seite löschte. Doch dabei blieb es nicht, denn viertens löschte Fox wenig später dann auch noch ihren kompletten Account mit mehr als 20 Millionen Followerinnen und Followern. "Diese Seite ist leider nicht verfügbar", heißt es seither beim Versuch, ihr Instagram-Profil aufzurufen.

Zusammen auf der Party

Anders sieht es aktuell allerdings (noch) bei Machine Gun Kelly aus. Sein Account ist nach wie vor ebenso online wie die Schnappschüsse mit Fox, die er bis dato veröffentlicht hat. Und noch ein paar andere Hoffnungsschimmer für die Beziehung der beiden gibt es. So wurden Fox und Machine Gun Kelly erst vor einer Woche gemeinsam bei der Grammy-Preisverleihung gesehen. Dabei wirkten sie liebevoll und vertraut. Und sogar am Freitag erschienen sie noch gemeinsam zu einer Party von Rapper Drake im Vorfeld des Super Bowls. Auch hier schien zwischen den beiden eigentlich alles in Butter zu sein.

Was also ist dran an den Trennungsgerüchten, die nun wie wild die Runde machen? Sicher wissen werden wir es erst, wenn sie oder er sich offiziell dazu äußert.