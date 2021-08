In der Ehe von Melanie Müller kriselt es. Das äußert die Mallorca-Sängerin schon vor ihrem Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus, nun kommen ihr dort sogar die Tränen. Grund genug für ihren Mann, auch mal etwas zum Status Quo der Beziehung zu sagen, den er so wohl nie öffentlich machen wollte.

Seit sieben Jahren sind Melanie Müller und Mike Blümer verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Kinder. Schon vor geraumer Zeit ließ die Mallorca-Sängerin durchblicken, dass es in der Beziehung immer wieder Probleme gibt und meinte noch kurz vor dem Einzug in den Show-Container von Sat.1: "Vielleicht tut der Abstand gut, vielleicht aber auch nicht." Nun kommen ihr in der Sendung diesbezüglich sogar die Tränen.

Sie sei plötzlich auf der Suche nach Körperkontakt, so die 33-Jährige. "Das hat sicherlich auch meinem Partner gefehlt", erklärte sie gegenüber ihren Mitstreitern. "Das hat bei mir ziemlich viel kaputt gemacht. Ich wurde immer kälter und aggressiver. Ich war ziemlich egoistisch, weil mir einfach alles egal war." Überrascht war die ehemalige Dschungelkönigin zudem, dass ihr Ehemann bei der ersten Liveshow nicht im Publikum saß. "Hätte ich das gewusst, dass die Situation so ist, wie sie ist, wäre ich nicht rausgegangen. Dann hätte ich auch nicht gesehen, dass er nicht da war", so Müller kurz nach dem Duell in der Arena.

Inzwischen ist bekannt, dass Blümer nicht nur nicht im Studio saß, sondern die Sendung nicht einmal daheim am TV verfolgte. Das teilt der 54-Jährige, der auch als Manager seiner Frau fungiert, den Moderatoren der nachfolgenden Sendung "Promi Big Brother - Late Night Show" per Sprachnachricht mit.

"Das ist nicht optimal"

In der Aufnahme hieß es: "Ihr wisst, dass wir ein Paar sind, das viele private Sachen öffentlich macht, weil wir kein Problem dabei sehen und es uns auch Freude macht." Diese Geschichte jedoch gehöre nicht in die Öffentlichkeit. "Dass Melli jetzt drüber redet, ist sicherlich nicht optimal, zeigt mir aber wirklich, dass sie drüber nachdenkt, was sie so fabriziert hat mit mir in den letzten Wochen, Monaten, Jahren." Mehr wolle er dazu nicht sagen. "Es sollte sich wenigstens einer dranhalten, dass unser Ehezoff privat bleibt, und das werde ich dann jetzt in dem Moment mal sein."

Nun hofft Blümer also, dass Müller die Eheprobleme in der Show nicht mehr thematisiert. Sicherheitshalber aber schaut er sich die Sendung gar nicht erst an. "Ich habe noch keine Folge von 'Promi Big Brother' in ihrer Gänze komplett gesehen. Ich möchte es momentan gar nicht sehen. Ich brauche mal ein bisschen meinen Abstand, ein bisschen Freiheiten. Ich mache momentan mein Männer-Ding." Unter anderem überlege er, sich einen Traktor zuzulegen. "Ich bin jetzt nicht zu Hause und heule in der Gegend rum. Ich habe sehr viel Spaß mit unseren Kindern und meinem Männerding", erklärte er.