Dschungelkönig ist er schon. Und selbstredend auch ewiger "Superstar" der Herzen. Nun soll Menderes Bagci angeblich einen weiteren Triumph anstreben. Er wird als Teilnehmer der kommenden Staffel von "Promi Big Brother" gehandelt.

Die zehnte Staffel von "Promi Big Brother" steht in den Startlöchern. Und womöglich ist nun der erste Teilnehmer der Container-Show in diesem Jahr durchgesickert: Menderes Bagci. Jedenfalls will die "Bild"-Zeitung erfahren haben, dass der 37-Jährige Teil des Sat.1-Formats wird.

Den Dschungel-Thron bestieg er bereits 2016. (Foto: picture alliance / dpa)

Wie bei Enthüllungen dieser Art zu Reality-TV-Shows üblich, ist das Ganze aber selbstredend noch nicht offiziell. Sat.1 selbst hat sich bislang nicht zu möglichen Kandidatinnen und Kandidaten geäußert.

Fest steht, dass sich die Promis wie gewohnt 24 Stunden per Kamera von "Big Brother" beobachten lassen und sich täglichen Herausforderungen stellen. Wer die Show als Letzte oder Letzter verlässt und so den Sieg einstreicht, gewinnt 100.000 Euro.

In Konkurrenz zur WM

Moderiert wird die Sendung erneut von Marlene Lufen und Jochen Schropp live aus Köln. Zum zehnjährigen Jubiläum feiert das Format eine besondere Premiere: Erstmals wird die Sendung im Winter ausgestrahlt.

Mit dem Starttermin am 18. November gehen die Verantwortlichen ein besonderes Wagnis ein. Nur zwei Tage später ist schließlich auch Anpfiff zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Sollte "Promi Big Brother" parallel zu den Spielen im Wüstenstaat ausgestrahlt werden, droht der Sendung bei den Einschaltquoten ein Desaster. Denn trotz aller Kritik an der WM-Austragung in Katar - das Sport-Ereignis dürfte dann doch viele Zuschauerinnen und Zuschauer in seinen Bann ziehen.

Promis hausen in Kabinen

Das Umfeld, in dem "Promi Big Brother" in diesem Jahr angesiedelt ist, soll dabei auch thematisch aufgegriffen werden. So wurde schon von einigen Tagen bekannt, dass die Sendung diesmal unter dem Motto "Fußball" stehen soll. Demnach wurde eigens eine Art Mini-Stadion für die Promis im Container errichtet. Während die einen in den luxuriösen Kabinen der Heimmannschaft leben, müssen die anderen in den kargen Unterkünften der Gast-Mannschaft hausen.

Mit Entbehrungen kennt sich Menderes Bagci unterdessen bereits bestens aus. Über viele Jahre war er schließlich Dauerkandidat bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) - ohne jegliche Chance auf den Sieg. Auch bei seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp 2016 musste er mit so mancher Mangelsituation klarkommen. Aber: Seine Beharrlichkeit machte ihn bei DSDS zum inoffiziellen "Superstar" der Herzen. Und seine liebenswerte Art bescherte ihm bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dann sogar den offiziellen Titel des Dschungelkönigs. Vielleicht kann er diesen Triumph ja nun bei "Promi Big Brother" wiederholen.