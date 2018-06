Unterhaltung

Schönes Wetter? Schöne Aussicht!: Micaela Schäfer testet Grenzen aus

Nein, ganz jugendfrei ist das, was Micaela Schäfer in der Öffentlichkeit veranstaltet, schon lange nicht mehr. Wenige Wochen vor ihrem Einzug ins "Sommerhaus der Stars" kratzt sie auf Instagram ganz schön nah an der Grenzüberschreitung.

Eis essen, am See herumlungern, Aperol Spritz schlürfen - das alles sind Dinge, die man bei derzeitigen Temperaturen so veranstalten kann. Ganz schön normale Dinge allerdings. Wir sind uns sicher, Micaela Schäfer hat da vielleicht noch ein paar aufregendere Aktivitäten im Sinn, wenn sie sich auf Instagram provokant mit Fast-Nacktfoto nach den Freizeitplänen ihrer Fans erkundigt.

"Was macht ihr bei schönem Wetter", fragt Schäfer und ermöglicht mit dem dazugehörigen Foto auf ihrem Account gleich mal eine grobe Vorstellung davon, wie sie selbst so einen Sonnentag gestaltet. Das Bild zeigt die 34-Jährige nackt am offenen Schlafzimmerfenster. Mit einem Handtuch hat sie ihren Körper nur dürftig verhüllt.

Dass Madame Schäfer es gerne sexy mag, ist ja schon seit geraumer Zeit bekannt. Doch in letzter Zeit übertrifft sich das Erotik-Model immer wieder selbst. Neben sündigen Fotoshootings gehören für Schäfer mittlerweile offenbar auch Softporno-Drehs zum Alltag dazu.

Nackt-Reiben ist ok

Auf Instagram veröffentlichte sie jüngst etwa einen kurzen Clip, der sie beim erotischen Duschen mit zwei weiteren Grazien zeigt. Ganz schön provokant für eine amerikanische Online-Plattform, auf der bis dato weibliche Nippel streng verboten sind. Nackt-Reiben ist offenbar ok.

Solche Auftritte dürften auch im "Sommerhaus der Stars" für Gespräche sorgen. Jüngst wurde bekannt, dass Schäfer gemeinsam mit ihrem Partner, dem 34-jährigen Felix Steiner, das RTL-Format bereichern wird.

Dort kämpfen die beiden dann in Portugal mit sieben weiteren Promi-Paaren um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Neben Schäfer und Steiner sind außerdem Auswanderer Jens Büchner und seine Frau Daniela als Teilnehmer der Show bestätigt.

Quelle: n-tv.de