Eigentlich halten Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas ihre beiden Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Im gemeinsamen Familienurlaub scheint der "Wall Street"-Star jedoch all seine Vorsätze über Bord zu werfen. Und so postet er ein seltenes Bild seiner Sprösslinge.

Seltenes Familienfoto: Hollywood-Superstar Michael Douglas und seine Frau Catherine Zeta-Jones sind das Blitzlichtgewitter gewohnt und stehen oft und gerne in der Öffentlichkeit. Ihre beiden Kinder, Sohn Dylan (21) und Tochter Carys (18), hingegen halten sie meistens von dem ganz großen Trubel fern. Jetzt teilte Douglas allerdings einen legeren Familienschnappschuss mit seinen beiden Kindern auf Instagram.

Dabei ist der stolze Vater mit seinem Nachwuchs in Freizeitklamotten vor einem Wasserfall im Dschungel zu sehen. Derzeit befindet sich die Familie im Urlaub in der Dominikanischen Republik. Das Bild wurde laut Douglas von Mutter und Ehefrau Zeta-Jones höchstpersönlich aufgenommen. Die drei lächeln darauf barfuß im Wasser stehend in die Kamera, während Douglas seine Arme liebevoll um seine Kinder legt. Dazu schrieb der 77-jährige Schauspieler lediglich: "Guten Morgen!"

25 Jahre Altersunterschied

Douglas und die 25 Jahre jüngere Zeta-Jones sind seit November 2000 verheiratet. Der Schauspieler hat aus seiner früheren Ehe mit Diandra Luker noch Sohn Cameron Douglas. Dieser machte in den letzten Jahren mehrfach aufgrund seiner Suchtkrankheit auf sich aufmerksam. Wegen Drogenbesitzes verbrachte er mehrere Jahre in Haft.

Cameron Douglas hat seinen Vater und dessen Frau auch schon zu Großeltern gemacht. Ende 2020 brachte seine Partnerin Viviane Thibes Sohn Ryder zur Welt. Außerdem haben sie eine vierjährige Tochter namens Lua Izzy.