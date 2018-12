Der Lichtknecht hat es versaut. So etwa erklärt Michelle - hier bei einem Auftritt in Suhl - ihr Aussehen.

Sängerin Michelle muss nach ihrem jüngsten TV-Auftritt viel Spott und Häme ertragen. Etliche Fans unterstellen der 46-Jährigen, ihr Gesicht geglättet und die Lippen aufgespritzt zu haben. Doch Michelle hat da eine Erklärung.

Es war einer der Hingucker des diesjährigen Helene-Fischer-TV-Festivals am ersten Weihnachtsfeiertag: Gleich zweimal durfte Schlager-Star Michelle auftreten. Und nach beiden Gesangseinlagen waren etliche ihrer Fans einigermaßen ratlos. Das hatte allerdings nichts mit der Darbietung zu tun.

Vielmehr rätseln die Fans der 46-Jährigen, was mit den Lippen ihres Idols geschehen war. Reichlich aufgeplustert wirkten diese. Zudem machte auch der Rest ihres Gesichtes den Eindruck, nicht nur ein Produkt der Natur zu sein. Nach ihrem Auftritt brach daraufhin ein Shitstorm über Michelle herein. Ihr wurde - auch von den eigenen Fans - unterstellt, sich das Gesicht mit Botox faltenfrei und die Lippen aufgespritzt haben zu lassen.

Unter einem Video, das die Sängerin bereits am 24. Dezember auf Instagram postete, sind regelrechte Hass-Kommentare zu finden, in denen über ihre Haare gelästert wird, sie als aufgedunsen oder auch als Puppe bezeichnet wird. Doch jetzt scheint es Michelle zu reichen.

"Liebe Fans!!", schreibt sie auf Instagram. "Möchte kurz klar stellen das ich weder Lippen noch sonst was in meinem Gesicht gemacht habe." Auch eine Erklärung für ihr verändertes Aussehen im TV hat sie parat: Das Licht sei "nicht optimal" gewesen in der Show. Alles also eine optische Täuschung?

So ganz zufrieden scheinen ihre Fans damit aber nicht zu sein. Sie argumentieren, dass bei ihrer Gesangspartnerin Helene Fischer derselbe Effekt hätte entstehen müssen. Und auch das Foto besänftigt sie nicht - das Gesicht sei zu verdeckt, die Stirn immer noch viel zu glatt und die Ausstrahlung fehle. Einige Anhänger nehmen ihr Idol nun aber in Schutz und kommen zum richtigen Schluss: Leben und leben lassen.