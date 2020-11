Die einst so wilde Miley Cyrus will zukünftig lieber nüchtern bleiben.

Miley Cyrus hat nach ihren ganz wilden Zeiten den Drogen und dem Alkohol abgeschworen. Eigentlich. Denn in der Pandemie fällt auch ihr das immer schwerer, und so sie bricht sie ihre selbst auferlegte Abstinenz. Nun aber ist sie wohl wieder zurück auf dem Pfad der Nüchternheit.

Miley Cyrus hat nach längerer Zeit ihre Abstinenz gebrochen. Wie die Sängerin im Interview mit "Apple Music's New Music Daily" erzählt, ist sie nach mehreren Monaten vor zwei Wochen von ihrer Nüchternheit "abgefallen". "Ich würde nie hier sitzen und sagen: 'Ich war nüchtern'", so die Sängerin. Sie habe den Mini-Rückfall akzeptiert: "Was ich immer sage: Sei nicht wütend, sondern neugierig. Also sei nicht böse auf dich selbst, sondern frage dich, was passiert ist."

Für sie scheint die Abstinenz kein starres Konzept zu sein: "Es ist ziemlich leicht für mich, in die Nüchternheit ein- oder auszusteigen. Wenn ich es nicht machen will, dann tu ich es einfach nicht. Und wenn ich will, dann tue ich es." Seit dem Ausrutscher vor zwei Wochen ist Cyrus, die am Montag 28 Jahre alt geworden ist, wieder nüchtern. "Ich denke, jeder muss das tun, was für ihn am besten ist. Ich habe kein Problem mit dem Trinken."

Erkenntnis nach Operation

Ende Juni hatte Cyrus in einem Interview mit "Variety" verraten, dass sie ihren Lifestyle geändert hat, nachdem sie wegen einer Stimmbandoperation vier Wochen lang nicht sprechen konnte. Aus der Stille wuchs die Erkenntnis, dass sie vorerst auf Alkohol verzichten wolle. Zu dem Zeitpunkt war sie bereits sechs Monate abstinent. Was sie an der Nüchternheit liebe, sei das Gefühl, bereits "mit 100 Prozent aufzuwachen". "Ich möchte nicht aufwachen und mich groggy fühlen. Ich möchte aufwachen und mich ready fühlen", so die Künstlerin.

"Ready" fühlt sie sich jetzt sicherlich für die Veröffentlichung ihres neuen und damit siebten Albums "Plastic Hearts", das ab Freitag erhältlich ist. Vorab gab es bereits einen neuen Song daraus, den sie gemeinsam mit Kollegin Dua Lipa aufgenommen hat. Zu dem Lied erschien außerdem ein gruseliges Video, in dem die beiden Frauen in die Rollen blutrünstiger Glam-Rock-Stars schlüpfen.