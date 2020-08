Miley Cyrus scheint in der Liebe nicht viel Glück zu haben. Ihre Ehe mit Liam Hemsworth hält nur sieben Monate - kaum länger als ihre beiden darauffolgenden Beziehungen. Auch mit dem australischen Sänger Cody Simpson ist nun alles wieder vorbei.

Zwischen Pop-Star Miley Cyrus und ihrem Freund Cody Simpson ist nach nicht einmal einem Jahr schon wieder alles aus und vorbei. Das bestätigte die Sängerin in einem Live-Video auf Instagram, verkündete aber, weiterhin mit dem australischen Musiker befreundet zu sein.

Als Grund für ihre öffentliche Ankündigung führt Cyrus ihre Trennung von Ex-Mann Liam Hemsworth im August 2019 auf: "Vor einem Jahr, fast an diesem genauen Datum, haben die Medien versucht, meine Geschichte für mich zu erzählen und meine Erzählung zu kontrollieren, und das akzeptiere ich einfach nicht."

"Heute kam heraus, dass ich und mein Freund uns getrennt haben. Es wurde von einer 'zuverlässigen Quelle' bestätigt, obwohl niemand in einer Beziehung 'zuverlässig' ist - außer den Personen, die sich in ihr befinden", stellt die 27-Jährige klar. Zuvor hatte das US-Promiportal "TMZ" unter Berufung auf vermeintliche "Insider" von der Trennung in der vergangenen Woche berichtet.

Auf die Gründe für die Trennung geht Cyrus nicht ein. Stattdessen sagt sie: "Im Moment können zwei Hälften kein Ganzes bilden und wir arbeiten individuell an uns selbst, um die Menschen zu werden, die wir sein wollen, wie alle anderen in diesem Alter."

Abrechnung in neuer Single?

Um Gerüchten über ein Liebes-Comeback zuvorzukommen, fügt Cyrus hinzu: "Wir entscheiden gerade erst, wer wir in unserem Leben sein wollen, was wir tun wollen. Also macht keine dramatische Geschichte daraus, wenn wir nächste Woche zusammen abhängen und Pizza essen. Wir sind seit zehn Jahren befreundet und werden auch weiterhin Freunde sein. Macht es einfach nicht zu etwas, das es nicht ist."

Cyrus und Simpson kennen sich seit 2010 und waren seit etwa Oktober 2019 ein Paar. Kurz zuvor hatte sich Cyrus nach einer kurzen Liaison von der Bloggerin Kaitlynn Carter getrennt. Im August 2019 hatte Cyrus bekannt gegeben, dass die Ehe zu Schauspieler Liam Hemsworth nach erst sieben Monaten gescheitert sei. Die beiden führten knapp zehn Jahre lang eine On-off-Beziehung.

Heute Morgen veröffentlichte Miley Cyrus ihre neue Single "Midnight Sky". Das Video hat in nicht einmal zwölf Stunden schon knapp zwei Millionen Klicks gesammelt. In dem Song, so scheint es zumindest, rechnet sie mit ihren Verflossenen ab. Im Refrain heißt es unter anderem: "I was born to run. I don't belong to anyone. I don't need to be loved by you." Zu Deutsch etwa: "Ich bin geboren, um zu rennen. Ich gehöre niemandem. Ich muss nicht von dir geliebt werden."