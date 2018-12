Unterhaltung

Danke, Mutter!: Miley Cyrus kifft wieder

Miley Cyrus will einen klaren Kopf behalten. Deshalb hat sie vor einem Jahr mit dem Grasrauchen aufgehört. In einem Interview verrät sie jetzt, dass sie gelegentlich doch noch mal zur Tüte greift. Der Grund dafür sei ihre Mutter.

Vor etwas mehr als einem Jahr verkündete eine geläuterte Miley Cyrus, ihr sei ein klarer Kopf bei der Arbeit wichtig, weshalb sie das Rauchen von Marihuana eingestellt habe. Die Zeit der ganz großen Schockmomente, Umschnalldildos und Fast-Nackt-Auftritte war da ohnehin schon fast vorbei. Cyrus schien an der Seite von Freund Liam Hemsworth erwachsen zu werden.

Ein bisschen langweilig klingt das ja schon, und auch nicht so richtig nach Cyrus. In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Sun" verriet sie jetzt tatsächlich, dass das mit Kiffen doch nicht völlig Geschichte sei. "Wir rauchen ein bisschen, ab und zu, du weißt schon", sagt sie. Und mit "wir" sind sie und ihre Mutter gemeint.

Sie soll sie dazu verführt haben, doch mal wieder einen durchzuziehen. Nicht während der Arbeitsphasen, aber zum Beispiel zum Entspannen während des Urlaubs. Rechtliche Probleme haben Mutter und Tochter nach diesem "Geständnis" übrigens nicht zu befürchten: In Malibu, Kalifornien, ist die Droge im Prinzip legal.

Video mit Botschaft

Jetzt allerdings steckt Cyrus gerade ohnehin wieder knöcheltief in der Arbeit. Eben ist ihre gemeinsam mit Produzent Mark Ronson aufgenommene Single "Nothing Breaks Like A Heart" erschienen, für die sie ihren zuletzt brach liegenden Instagram-Account wieder zu neuem Leben erweckt hat.

In dem Video dazu sind zahlreiche Botschaften versteckt, was Cyrus in einem weiteren Interview nun etwas näher erläutert. Sie wolle die Menschen damit zum Nachdenken anregen: "Es geht darum, was uns wirklich das Herz bricht. Das ist der Verlust von Kindern, der Verlust von Leben - einfach all diese Gewalt, die wir jeden einzelnen Tag mitansehen müssen. Wir haben uns sehr auf das Video fokussiert, auf die Promi-Kultur im Kontrast zu den wichtigen Dingen im Leben und wie man in beiden Teilen leben kann, denn Politik ist ein großer Teil meines Lebens, aber die spaßige Unterhaltungskultur ist auch etwas, das ich sehr liebe."

Wie Ronson verrät, war es Cyrus, die ihm Druck machte, die Single im November zu veröffentlichen. Das sei gut für ihn, denn so sei er nun gezwungen, sein für 2019 geplantes Album endlich fertigzustellen. "Normalerweise kann ich vom Thema abkommen und drei Monate mit verschiedenen Klängen des Schlagzeugs verbringen." Ob ihm das mit oder auch ohne Gras passiert, ist nicht bekannt.

Bilderserie Die Cyrus wird erwachsen Von Hannah Montana zur Geili Miley und zurück

Quelle: n-tv.de