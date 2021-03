Miley Cyrus veröffentlicht einen neuen Song, den sie bereits vor der Corona-Pandemie geschrieben hat. Nun nutzt sie die Gelegenheit, in den sozialen Medien, aber auch im Video selbst ihre Fans dazu aufzurufen, sich impfen zu lassen. Nur so könne das Live-Erlebnis ins echte Leben zurückgeholt werden.

US-Popstar Miley Cyrus appelliert an ihre Fans, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Jeder von uns kann dazu beitragen, die Pandemie zu stoppen, indem er sich impfen lässt", so die 28-Jährige in einem handgeschriebenen Brief, der am Ende ihres neuen Musikvideos "Angels Like You" eingeblendet wird. Und: "Gemeinsam können wir das Erlebnis von Live-Musik wieder möglich machen."

Alle freuten sich darauf, wieder zusammen zu sein - und das könne schneller passieren als gedacht, da immer mehr Impfstoffe verfügbar seien, schreibt sie dort weiter. Diese Botschaft veröffentlichte sie parallel auch bei Instagram. Dort gibt es einen Ausschnitt aus dem Clip zu sehen. Im Text dazu heißt es: "Als ich 'Angels' schrieb, hätte ich nie gedacht, dass das erste Mal, dass ich diesen Song aufführe oder ein Musikvideo drehe, es in einer Zeit wie dieser wäre."

"Müssen nur unseren Teil dazu beitragen"

Ein Jahr ohne Live-Musik sei bereits vergangen und sie vermisse die Verbindung zu ihren Fans, die es mit sich bringe, ihre Stimmen im Einklang mit ihrer eigenen zu hören. "Ich vermisse euch", schreibt sie und appelliert noch einmal: "Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Impfstoffen rückt der Traum von einer Wiedervereinigung näher. Wir müssen nur unseren Teil dazu beitragen."

In den USA haben der Gesundheitsbehörde CDC zufolge bislang etwa 59 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten, etwa 31 Millionen bereits zwei Dosen.