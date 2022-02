Gerade erst hat Gucci durch den Film "House of Gucci" trotz Einwänden seitens der Erben an Coolness dazu gewonnen, da untermauert das Label mit seiner neuen Kampagne seinen Ruf. Dafür lassen es Stars wie Miley Cyrus, Jared Leto und Snoop Dogg ordentlich krachen.

Im November des vergangenen Jahre feierte die neue "Love Parade"-Kollektion des Luxuslabels Gucci mit einer aufwendigen Laufsteg-Show auf dem Hollywood Boulevard Premiere. Für die edlen Klamotten verantwortlich zeichnet Stardesigner Alessandro Michele, und dessen sehenswerte Kreationen bekommen nun auch mit der neuen Plakat- und Videokampagne den passenden Rahmen.

Dafür konnten nämlich zahlreiche Stars gewonnen werden. Neben Schauspieler Jared Leto, "Squid Game"-Star Lee Jung Jae, Model Liu Wen, Schauspielerin Beanie Feldstein und Rapper Snoop Dogg ist auch Skandalnudel Miley Cyrus dabei und zeigt sich in ihrer Paraderolle als leicht bekleidetes Partygirl.

Sexy Bad in der Menge

In dem Video schüttet sich Leto zum Velvet-Underground-Song "Venus in Furs" Zucker direkt aus dem Spender in den Mund, während Cyrus in transparentem BH, mit Federn verzierter Shorts-Jacken-Kombi sowie Glitzer-Maske samt Katzenohren das Partyvolk aufmischt. Sie lässt sich von der Meute auf Händen tragen, darunter ist auch der halbnackte chinesische Schauspieler Deng Lun. Feldstein trägt ein Kleid in hellem Lila, das an die Hollywood-Ära der 50er-Jahre erinnert. Snoop Dogg ist in einem mintgrünen Satin-Anzug mit Cowboyhut zu sehen.

Natürlich feiert Miley Cyrus die Veröffentlichung der Kampagne auch auf ihrem Instagram-Account. Dort hat sie gleich mehrere Fotos und Ausschnitte aus dem Video hochgeladen. Und auch Jared Leto präsentiert auf seinem Kanal einen Einblick in die Arbeit für das berühmte Modehaus.

Designer Alessandro Michele erklärte über die Entstehung seiner Kollektion, die unter anderem aus Federn, Strass, Satin sowie auffällig gemusterten Anzügen mit breitem Revers und Samtschleifen besteht, er habe dabei an seine Mutter denken müssen. Sie habe ihn "als einen frommen Verehrer der Schönheit" erzogen, so der 49-jährige Italiener.