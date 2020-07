Auch wenn sie es vielleicht nicht wissen, so kennen Pop- und Rockfans doch viele seiner Entwürfe. Schließlich schneiderte Kansai Yamamoto unter anderem David Bowie einige seiner berühmten Bühnen-Outfits auf den Leib. Nun verlor der Japaner mit 76 Jahren den Kampf gegen den Krebs.

Kansai Yamamoto ist tot. Der japanische Modedesigner erlag bereits am 21. Juli einem Krebsleiden, wie seine Tochter Mirai Yamamoto nun auf ihrer Instagram-Seite bekannt gab.

Der Modemacher sei im Alter von 76 Jahren im Beisein seiner Liebsten friedlich eingeschlafen, schreibt die Schauspielerin in ihrem Post. "In meinen Augen war mein Vater nicht nur die energiegeladene und vielseitige Person, die die Öffentlichkeit kannte, er war auch nachdenklich, gutherzig und liebevoll", erklärt sie. Er habe sie gelehrt, in Zeiten des Scheiterns niemals die positive Denkweise zu verlieren und immer die Herausforderungen als Chance der Selbstentwicklung zu begreifen.

Beerdigung hat bereits stattgefunden

Kansai Yamamoto habe sich diese positive Einstellung bis zum Schluss nicht nehmen lassen, heißt es zudem in einem Statement seines Modeunternehmens Kansai Super Studio. Die Beerdigung des an Leukämie erkrankten Designers habe bereits im engsten Familienkreis stattgefunden, heißt es. Ob eine größere Trauerfeier stattfinden wird, steht noch nicht fest.

Bekannt wurde der 1944 in Yokohama geborene Designer, der zunächst Bauingenieurswesen studierte und 1971 sein eigenes Label gründete, insbesondere durch seine Kreationen für Popstar David Bowie (1947-2016). Für dessen Alter Ego Ziggy Stardust entwarf Kansai Yamamoto im Laufe seiner Karriere eine Reihe von Bühnen-Outfits.

Auch andere Stars wie Elton John oder Stevie Wonder wurden von dem japanischen Designer eingekleidet. Kansai Yamamotos avantgardistische Mode fand in den 70er-Jahren Anklang in London, Paris oder New York. Er entwarf mit Vorliebe über Geschlechtergrenzen hinweg und interpretierte beispielsweise den traditionellen japanischen Kimono auf eine neue Art und Weise.